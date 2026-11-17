No miento si digo que 'Aquí no hay quien viva' sería una serie mucho menos memorable sin la participación de sus actrices más veteranas. Lo que hicieron Emma Penella, Mariví Bilbao y Gemma Cuervo fue, sencillamente, legendario. Sus interpretaciones nos regalaron algunas de las escenas más icónicas y divertidas de la televisión española, además de dar vida a personajes llenos de carisma, mala leche y una humanidad entrañable. Para ellas, además, este trabajo fue toda una bendición.

Ese fue el caso, por ejemplo, de Emma Penella. Según recordó hace unos días María Adánez, cuando arrancaron las grabaciones de Aquí no hay quien viva, la actriz encargada de dar vida a Concha llevaba muchos años alejada de los focos y llegó al plató despertando ciertas dudas entre sus compañeros sobre su capacidad para afrontar una producción tan exigente. "Cuando empezamos Aquí no hay quien viva, Emma Penella era una mujer que llevaba muchos años en casa. Cuando llegó al plató de televisión, estaba así... Y tenían que estar los chavales de dirección y producción para ayudaran a levantarse. Y yo pensaba: 'Pero esta mujer, ¿cómo va a hacer la serie?'. A los tres meses de estar en un plató, esta era Emma Penella. Vamos, ¡qué me toca! Te daba la vida".

Según explicó Adánez, "la pija"de 'Aquí no hay quien viva', durante su visita a 'Al cielo con ella', el programa de entrevistas de Henar Álvarez de RTVE, aquella transformación fue una muestra del impacto que puede tener volver a sentirse útil, ilusionada y rodeada de gente. No en vano, Penella pasó de generar ciertas dudas en su llegada al plató a convertirse en una de las figuras más queridas dela mítica comedia."Los actores y las actrices necesitamos los escenarios, necesitamos la actividad, necesitamos estar fuera; es fundamental para no envejecer", reflexionó en líneas finales la actriz.

También salió en 'La que se avecina'

Emma Penella se mantuvo en 'Aquí no hay' quien viva desde su estreno en 2003 hasta el final de la serie, en julio de 2006, interpretando a la inolvidable Concha durante sus cinco temporadas y un total de 91 episodios. Más adelante también formó parte del reparto de La que se avecina, incorporándose desde el primer capítulo en el papel de Doña Charo. Sin embargo, su paso por la comedia de Telecinco fue tristemente breve, ya que su enfermedad, y posterior fallecimiento, solo le dejó rodar unos capítulos.

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