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"Qué mona va esta chica siempre". María Adánez, Lucía en 'Aquí no hay quien viva', explica el origen de una de las frases más míticas de la serie

La frase no estaba en el guion y acabó convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de 'Aquí no hay quien viva'

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Mikel Zorrilla

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La serie 'Aquí no hay quien viva' dejó tal huella que todavía hoy en día millones de personas la ven cada año. A lo largo de sus cinco temporadas nos dejó varios momentos para el recuerdo, pero también un puñado de frases que pasaron a la historia de la televisión, y una de las más emblemáticas es "Qué mona va esta chica siempre".

Todos los fans de 'Aquí no hay quien viva' recordarán que era una frase que se usó en multitud de ocasiones haciendo referencia a Lucía, el personaje interpretado por María Adánez. Por ello, resulta especialmente destacable que sea la propia actriz quien hable ahora sobre el origen de esa mítica frase en la Cadena Ser.

"La frase es suya"

Adánez comenta bien pronto que es una frase que se inventó la ya fallecida Mariví Bilbao, destacando que "era genial. Era una de esas mujeres libres y cultas que te contaba unas historias extravagantes. Me acuerdo de que una vez me contaba que se había divorciado de su marido y que estuvo viviendo en un 600 aparcado en una calle de Bilbao... Era una mujer increíble. A mí me encantaba comer siempre con la Penella, con Gemma y con Mariví, que eran tres mujeres que no podían ser más distintas, pero era una gozada hablar con ellas porque eso era pura vida de historia de España y del teatro y de todas sus trayectorias. Y estas mujeres, sobre todo Mariví, se inventaba la mitad de los diálogos".

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La actriz continúa apuntando que "Un día, que no me acuerdo cuál fue, aparecí yo y ella dijo "Qué mona va a esta chica siempre" y a Alberto y a Laura les encantó. Nos hizo tanta gracia que..." la frase pasó a formar parte de forma oficial de la serie, convirtiéndose en un momento muy celebrado por todos los fans de 'Aquí no hay quien viva'.

Por ello, Adánez no tiene ningún problema en señalar que "la frase es suya" tanto dentro como fuera de la serie, que nunca está de más reconocer los méritos de alguien, incluso aunque sea con algo aparentemente tan sencillo como una frase así.

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