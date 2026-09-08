Esta serie terminó hace 20 años, pero la gente todavía la ve y sigue teniendo 5,9 millones de espectadores cada mes

Hay que remontarse hasta el 6 de julio de 2006 para encontrar la fecha de estreno original en Antena 3 de 'Érase un adiós', el último episodio de 'Aquí no hay quien viva'. Lo más normal es que una serie así estaría ya completamente olvidada, sobre todo si tenemos en cuenta la existencia posterior de 'La que se avecina', pero ha sucedido todo lo contrario, logrando reunir una media de 5,9 millones de espectadores únicos cada mes en streaming.

Esa es una de las principales informaciones que ha desvelado el último Barómetro OTT Online de Barlovento Comunicación, donde además se recoge que 'Aquí no hay quien viva' logró un pico de 8,8 millones en marzo de 2026 y consigue una audiencia acumulada de 10,4 millones de espectadores únicos a lo largo del último año -el periodo evaluado es desde julio de 2025 hasta junio de 2026-. Unos datos fuera del alcance incluso de la mayoría de títulos que han ido estrenándose a lo largo del mismo periodo.

La eterna imperecedera

Tal es su popularidad que 'Aquí no hay quien viva' está disponible en servicios como Movistar Plus, Disney+, Prime Video, Netflix, Atresplayer, SkyShowtime y HBO Max. Eso sí, es especialmente popular en Prime Video, donde promedia 2,2 millones de espectadores, y en Netflix, donde se va hasta los 2,1 millones. Muy por detrás encontramos a Atresplayer con 0,9 millones y a Disney+ con 0,7 millones.

Votada además como la mejor comedia española del siglo XXI con un 19,6 de los votos -el podio se completa con el 14,5% de 'Camera café' y el 14% de 'La que se avecina-, los motivos por los que la gente sigue conectando tan bien con 'Aquí no hay quien viva' son bastante fáciles de entender: un 37,2% de los espectadores asegura que “desconecta, entretiene y nunca cansa”, mientras que un 15,7% destacan la nostalgia como factor principal, por un 12,9% que tienen la percepción de que sus tramas y personajes continúan plenamente vigentes.

Esto no deja de ser una herencia más o menos natural de lo increíblemente popular que fue en su momento, pues a lo largo de sus cinco temporadas acumuló un total de 40 millones de espectadores únicos, mientras que su capítulo más visto -'Érase un famoso', el octavo de su tercera temporada- tuvo una audiencia media de 8,37 millones de espectadores y una cuota de pantalla del 43,1%.

De hecho, hasta tres de cada cuatro espectadores actuales de la serie reconocen que ya la vieron durante su emisión original en Antena 3 entre 2003 y 2006, con el resto de público habiéndola descubierto con su salto a plataformas. Eso sí, la tendencia actual es más la de ver capítulos sueltos que seguir el orden de emisión. Vamos, que hace las veces de pasatiempo ocasional, pero fiable.

Su éxito además traspasó fronteras, pues existen varias versiones internacionales de 'Aquí no hay quien viva' en países como Argentina, Francia, Colombia o Grecia. Pero la verdadera eterna imperecedera es la serie original creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero.

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