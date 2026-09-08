'Pasapalabra' destruye en audiencia a 'Rueda la letra' y hunde más a una Telecinco que contaba con el éxito seguro del Rosco

En este arranque de nueva programación, Telecinco ha puesto todos sus esfuerzos para levantar audiencia a la desesperada en tres flancos distintos. Dos son los mismos de siempre, 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'. El otro es un retorno ganado limpiamente en los tribunales pero que al público le suena a "más de lo mismo": El Rosco, ahora llamado La Rueda. Los fans de 'Pasapalabra' están de enhorabuena, porque todas las tardes van a poder ver tanto el formato original en Antena 3 como una versión de Temu en Telecinco justo antes, 'Rueda la letra'. Pero claro, quizá sea demasiado para un día.

Con la R, programa al que no le ha acompañado la audiencia

Durante semanas, los rostros famosos de Telecinco han aparecido en promos de todo tipo acompañados del Rosco (o la Rueda, como prefieras) auspiciando el éxito del concurso de Carlos Sobera. Y al final, ni chicha ni limoná: ni tan siquiera tirando de los ganadores clásicos del concurso original ha podido pasar del 9,1% de share, con 624.000 espectadores.

Nada espectacular, aunque es cierto que levanta la tarde de Telecinco (hundida con 'El verano se mueve' y 'El diario de Jorge') y mejora el share medio del día en la cadena, un 8,4%. Ni tan mal... pero hay que recordar que es el estreno, tradicionalmente el día con más audiencia, y que parte de estos espectadores son de puro morbo. Mientras tanto, 'Pasapalabra' sigue siendo la reina, con un 17,8% de share y 1.365.000 espectadores, demostrando que Telecinco probablemente hizo lo más inteligente al no enfrentarlas directamente. Tenían, al fin y al cabo, todas las de perder.

Esto indica tres cosas. La primera, que no es el contenido, sino el cansancio de la marca: incluso el estreno de 'La isla de las tentaciones 11' culminó ayer con unos tristísimos 652.000 espectadores y un 10,8% (peor que el primer programa de 'Masterchef Celebrity Legends', y mira que la marca también renquea). La segunda, que el público no veía 'Pasapalabra' por El Rosco, sino por tradición. Y la tercera, que entre la copia de AliExpress y el original, el público va a preferir el original. Total, que vuelven a pintar bastos para Telecinco: un año más a la baja.

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