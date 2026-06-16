26 años después, este viernes diremos adiós a El Rosco y 'Pasapalabra' cambiará para siempre. No será la última vez que veamos la prueba en un movimiento inédito

Hace 26 años que 'Pasapalabra' se emite en España, y desde el 24 de julio de 2000 hasta hoy, pasando por dos cadenas distintas (Telecinco y Antena 3), en total hemos tenido más de 6100 programas, lo que significa más de 12.200 Roscos preparados para el final, la prueba más icónica, símbolo del programa, reconocible a la primera, mil veces parodiada... y que a partir de este viernes desaparecerá para siempre del programa, poniendo final a dos décadas y media en televisión.

Con la R, prueba que quitan de 'Pasapalabra'

Por mucho que hubiera una decisión judicial de por medio, en el fondo muchos creíamos que no llegaría la sangre al río y encontrarían una manera de defender el Rosco. Al fin y al cabo, 'Pasapalabra' sigue superando el 20% de share (¡y el 28% en la prueba en cuestión!) y es difícil pensar que un formato así pueda despiezarse. Sin embargo, será Telecinco quien emita a partir de ahora la prueba en un nuevo concurso no especificado y conscientes de que tendrán que ponerle otro nombre, porque El Rosco sí es propiedad de Antena 3. Un lío, vaya.

Este jueves se emitirá el último Rosco y el viernes 'Pasapalabra' estrenará su nueva prueba final, cuya mecánica aún no se ha especificado y que lo tiene muy difícil para calar social y colectivamente como lo ha hecho El Rosco. Antena 3 ha hecho lo único que se puede hacer en este caso: tirar para adelante y convertir la revelación de la nueva prueba en un evento televisivo de alto nivel, el cambio de era. No tiene otra opción, salvo que quiera cancelar uno de los pocos formatos que aún supera los 2 millones de audiencia o meter la cabeza en el suelo cual avestruz.

Telecinco, necesitada de público como sea, tiene los derechos de El Rosco, pero siempre que el nuevo programa en el que se introduzca no se parezca en nada a 'Pasapalabra', convirtiéndose en la primera vez en la historia que un concurso y su prueba final son separados... ¡Y emitidos al mismo tiempo en cadenas rivales! De momento, toca tirar de inventiva y de prueba-error. Este viernes saldremos de dudas en un rarísimo momento que, por una vez, huele a cambio en la siempre perenne televisión lineal.

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