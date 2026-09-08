Danny Boyle confirma que ha usado IA generativa en su nueva película mientras critica el peligro de esta tecnología en el ámbito periodístico

2026 está siendo el año de las decepciones, al menos en lo que respecta a grandes nombres del medio cinematográfico y su lamentablemente estrecha relación con la inteligencia artificial generativa. Si ayer nos llevamos las manos a la cabeza después de que Paul Schrader haya abrazado abiertamente la mal llamada herramienta —cargándose a Antoine Fuqua por el camino—, hoy tenemos que hacer lo propio con Danny Boyle.

Suma y sigue

Hace cosa de una semana, el cineasta británico presentó el tráiler de 'Ink', su nuevo thriller basado en hechos reales que tuvo su puesta de largo en el vigente Festival de Venecia. Pues bien, hablando con Vanity Fair, Boyle ha confirmado que ha usado IA Gen para recrear animales y animar algunas fotografías —se ve que los equipos de motion graphics y VFX no son suficiente o salen demasiado caros—.

Hay unos 30 segundos [hechos con IA generativa] en los que animamos un par de fotografías antiguas. Oh, y hay algunos ratones. Es muy buena con los animales, y tenemos algunos ratones que corren por la redacción de The Sun.

Durante la entrevista, se preguntó al realizador sobre su punto de vista acerca de esta tecnología. Su respuesta, por supuesto, habló de utilidad, de esa quimera que es el uso ético de la misma y sobre la importancia del punto de vista de una juventud que, precisamente, está siendo bastante reticente a ella.

No importa lo que yo piense sobre la IA. Lo que importa es lo que la gente de 20 años piense de ella. Es la más sincera verdad. Mi opinión es que es una herramienta muy útil de muchas maneras, si la usas de forma respetuosa y si pagas a los actores si vas a reemplazarlos con algún tipo de avatar de IA.

En Venecia, durante la rueda de prensa de presentación de 'Ink', Boyle también habló sobre los peligros de la IA en el mundo actual y, más concretamente, en el ámbito periodístico.

El peligro con los gigantes tecnológicos y sus IA es que van a ser capaces de reemplazar el periodismo. Van a poder tener un periodista de IA que va a ser mucho más eficiente, barato, etcétera, etcétera. ¿Y va ese periodista de IA a decir la verdad al poder que le ha creado?

Claro que sí, Danny. Porque lo mejor que puedes hacer para poner trabas a una tecnología que puede ocupar el puesto de periodistas reales para fabricar textos prefabricados, sesgados y potencialmente dañinos, es dar dinero a esos gigantes tecnológicos que tan peligrosos son para ahorrarte unos cuantos dólares.

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