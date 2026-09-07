Tras 'Ranma 1/2' y 'Ghost in the Shell' llega un nuevo remake de anime. Este icono de la Shonen Jump regresa después de 10 años y ya tenemos el primer tráiler

De un tiempo a esta parte ya tenemos mucho más normalizados los remakes de anime. Y especialmente respecto a los clásicos que ya llevaban décadas desaparecidos, los estudios han encontrado un filón perfecto para despertar la nostalgia entre los viejos fans y de paso enganchar a una nueva generación.

Ya hemos visto unas actualizaciones tremendas con 'Ranma 1/2', 'The Ghost in the Shell' y este mismo otoño se estrena la nueva versión de 'Sargento Keroro'. Y 'KochiKame', un clásico queridísimo, también está a puntito de volver a nuestras pantallas.

Bienvenido de nuevo

'KochiKame' es un manga histórico de la revista Weekly Shonen Jump, creado por Osamu Akimoto y que se publicó entre 1976 y 2016, llegando a contar con 201 volúmenes. Un slice of life tremendamente querido que sigue a un sargento de policía con su día a día en una peculiar comisaría de Tokio en la que todo el mundo está un poco tarado y puede pasar de todo.

En su momento, 'KochiKame' ya tuvo varias películas y una serie de televisión emitida entre 1996 y 2004, con cerca de 400 capítulos y numerosos especiales. Pero teniendo en cuenta que el manga de Akimoto terminó hace diez años, pues todavía quedaba mucho de la historia por adaptar y es el momento ideal para la nueva versión.

El remake de 'KochiKame' se anunció en la pasada Jump Festa 2026, aunque entre todos los bombazos que nos dejó el evento pasó relativamente desapercibido. Ahora vamos teniendo más datos, incluyendo un primerísimo tráiler y el anunció de que el anime llegará a lo largo de 2027.

Studio Gallop se está volviendo a encargar del remake, así que todo queda en casa, con Akitaro Daichi como director y contando de nuevo con el reparto de voces original.

Eso sí, adaptar un manga como 'KochiKame' no va a ser tarea fácil, teniendo en cuenta la cantidad de capítulos que tiene, pero al fin y al cabo es un manga de humor con historietas autoconclusivas. 'Shin-Chan' ya ha demostrado que se puede mantener de miedo este tipo de animes en antena durante décadas, y 'KochiKame' encaja de maravilla en este modelo para enganchar a una nueva generación.

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