Gary Oldman anuncia que ya tenemos nuevo James Bond y muestra su apoyo al gran favorito para suceder a Daniel Craig: "Cruzo los dedos por él"

Uno de los grandes misterios cinematográficos de los últimos años es la identidad del sucesor de Daniel Craig en el papel de James Bond. Y es que han pasado ya cinco años desde el estreno de 'Sin tiempo para morir', por lo que muchos fans del agente 007 están especialmente impacientes al respecto. Pues bien, ahora ha saltado la sorpresa con unas declaraciones de Gary Oldman en las que afirma que Amazon ya ha tomado su decisión.

"Ya lo han elegido"

Oldman ha hecho esa inesperado afirmación en una entrevista con motivo del inminente estreno de la temporada 6 de 'Slow Horses', en la que le han preguntado sobre los rumores acerca de la posibilidad de que su compañero de reparto Jack Lowden sea elegido como nuevo James Bond, pues es el gran favorito en las apuestas:

Se rumorea que Jack está en la lista de finalistas. Pronto lo sabremos, ¿verdad? Porque ya lo han elegido. Ya tomaron su decisión, pero aún no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por él.

Una declaración un tanto particular, porque tampoco queda totalmente claro a qué se refiere. Algunos lo están interpretando como que Lowden ha sido fichado, mientras que otros consideran que simplemente se refiere al hecho de que en Amazon ya han decidido quién va a ser, permaneciendo la duda sobre su identidad. Lo segundo parece lo más probable, pero llama mucho la atención que Oldman esté al tanto de un movimiento tan grande por parte de Amazon.

Por si todavía no habéis visto la serie de espías de Apple TV, Lowden también tiene experiencia en el cine, pues hemos podido verle en títulos como 'Dunkerque', 'Peleando en familia', donde interpretaba al hermano del personaje de Florence Pugh, o la reciente -y muy decepcionante- 'Ella McKay'.

Ahora no queda otra que esperar a que Amazon anuncie quién es finalmente el elegido en la esperada película que va a dirigir Denis Villeneuve. Eso sí, no me sorprendería que vayan a esperar al menos hasta el estreno de 'Dune 3' para hacerlo público, pues seguramente Villeneuve no quiera que este decisión eclipse el lanzamiento de su próximo trabajo.

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