"Me gustaría que no lo vierais". El anime de 'Sekiro' ha desvelado un nuevo tráiler, pero enseña demasiado y su director está que trina

Este otoño viene fuerte respecto a animes basados en videojuegos. Además de la segunda parte de 'Cyberpunk: Edgerunners', también arranca 'Sekiro: No Defeat', que adaptará el aclamado videojuego de FromSoftware. En Japón ya se ha estrenado con un breve paso por los cines, pero mientras llega el estreno internacional los nuevos tráiler siguen llegando y a su director no le está gustando un pelo.

Mejor no mirar

Todavía no tenemos fecha de estreno fuera de Japón, pero para celebrar la llegada a cines del anime de 'Sekiro', los responsables han lanzado un nuevo tráiler en el que se pone toda la carne en el asador. El problema es que enseña demasiado, y Kenichi Kutsuna, el director de la serie, ha pedido a sus fans que no lo vean para llegar a 'Sekiro: No Defeat' disfrutando cada momento.

"Ya es demasiado tarde, aunque no hay spoilers de la historia. Pero hay una escena que no debería revelarse, con un truco de puesta en escena, que ha sido compartida en internet", escribió Kutsuna en X. "Me gustaría que no vierais este video y que fuerais al cine".

Se trata de un video que promociona el duelo entre Okami e Isshin, en el que se demuestra todo el poderío visual que derrocha la adaptación de 'Sekiro'. Un adelanto que, aunque efectivamente no destripa nada sobre la trama, por lo visto cuenta con un recurso cinematográfico que el director quería mantener en secreto. Y Ketsuna tiene claro quienes son los culpables, ya que ha señalado a Arch, la productora encargada del montaje del tráiler.

Kutsuna se ha rebotado tanto que incluso ha compartido un formulario de quejas y reclamaciones para que los fans escriban a esta compañía. Por su lado, los fans parecen haber cerrado filas a favor del director para seguir sus deseos y se están negando a ver el tráiler, e incluso bombardeando con comentarios animando a otros a que vayan al cine. Ahora nos queda esperar, a ver si 'Sekiro: No Defeat' nos da buenas noticias pronto y nos confirma definitivamente cuándo sale de Japón.

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