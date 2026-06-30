El anime de 'Sekiro' encontró la inspiración ideal en un clásico de Studio Ghibli. El videojuego de FromSoftware salta a la pantalla grande y promete ser uno de los bombazos del año

Hace ya casi un año que se confirmó la producción de 'Sekiro: No Defeat', un anime que adaptará el popular videojuego de FromSoftware para llevarnos de vuelta al Japón feudal con una historia de venganza.

El primer avance vino cargado de polémica y acusaciones de uso de inteligencia artificial, pero poco a poco el anime nos ha ido quitando las dudas y cada nuevo avance apunta a que tenemos por delante una de las mejores series del año.

Vamos calentando

El próximo 4 de septiembre el anime de 'Sekiro' comenzará una andadura de tres semanas en la pantalla grande, aunque por desgracia esta versión para cines estará limitada a Japón. En el resto del mundo tendremos que esperar a su llegada a Crunchyroll, que todavía no tiene fecha concreta pero todo apunta a que será en octubre, una vez haya concluido su paso por los cines.

Para celebrar el estreno en pantalla grande, 'Sekiro: No Defeat' ha compartido un nuevo tráiler que vuelve a demostrar la calidad con la que se mueve el anime. Y como consiga mantenerse fiel al videojuego original, desde luego tendremos entre manos un contendiente muy fuerte a ser uno de los mejores animes de todo 2026.

'Sekiro: No Defeat' ya se ha dejado ver en el Festival de Annecy, donde ha mostrado más adelantos, y promete ser un festival de violencia y katanas que captura es espíritu del juego. Aunque este nuevo avance también tiene un cierto toque a lo Studio Ghibli, ya que los clásicos del estudio fueron una de sus inspiraciones principales.

"El trabajo más influyente que consideramos cuando hicimos esta película fue el trabajo de Mamoru Oshi, especialmente 'Patlabor 2'... Y también 'La princesa Mononoke', de Studio Ghibli', dijo el director Kenichi Katsuna a Polygon en Annecy.

Y, teniendo en cuenta la ambientación, con una historia inspirada en la historia y el folclore japonés, 'La princesa Mononoke' ofrece esa combinación perfecta entre acción, violencia y un toque nostálgico y bucólico.

Kenichi Kutsuna, animador en 'Naruto: Shippuden' y 'One-Punch Man' se estrena como director con 'Sekiro: No Defeat', y se nota ya en los avances que ha sabido plasmar su estilo de animación. Takahiro Kishida se ha encargado del diseño de personajes, mientras que dirección de arte es de Yuji Kaneko y la banda sonora es de Shuta Hasunuma.

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