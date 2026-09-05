'Bleach' se desmarcó de otros animes como 'Naruto' o 'One Piece' con una decisión tremendamente inusual: su título no tiene nada que ver con la historia

En la década de los 2000 llegó el Big Three del anime formado por 'One Piece', 'Naruto' y 'Bleach'. Aunque se agrupaba a las tres series por el éxito que amasaban y el tremendo impacto cultural que tuvieron, en realidad eran bastante diferentes entre sí. 'Bleach' a menudo se mucho más de las otras dos, tanto por temática como por su propio protagonista, pero la mayor diferencia estaba en su propio nombre.

Ariel, Mimosín, e Ichigo Kurosaki

Lo habitual es que los nombres de los mangas y animes nos den pistas sobre su trama. En 'One Piece' y 'Dragon Ball' tenemos algunos de los elementos más importantes de la historia, los tesoros que buscan sus protagonistas. 'Naruto' o 'Sailor Moon' directamente hace referencia a sus personajes principales, pero con 'Bleach' la cosa se complica.

Al fin y al cabo, el protagonista es Ichigo Kurosaki y la trama gira en torno al conflicto de los Shinigami contra los Hollows (y los Arrancar, y los Quincy...), algo que de entrada no tiene nada que ver con el título de 'Bleach'. Pero en realidad hace referencia a los Shinigami y la ropa que llevan.

Los Shinigami son una organización que se encarga de guiar a las almas de los difuntos al otro mundo, y son fácilmente reconocibles por sus uniformes negros. Originalmente Tite Kubo pensó en el título "Black" para la historia, haciendo hincapié en la importancia de los Shinigami, pero le parecía demasiado simple y quiso cambiarlo a "White".

Hacer referencia al color blanco le pegaba mucho más, también porque los capitanes del Gotei 13 llevan chaquetas blancas y los Quincy y los Arrancar, sus grandes enemigos, visten uniformes blancos. Pero seguía teniendo poco gancho, así que encontró la solución en la palabra "Bleach", lejía.

"Si pones "lejía", la gente lo puede asociar con el color blanco. Así es como llegamos a "Bleach", dijo Tite Kubo en una entrevista con Anime Insider en 2008.

No solo eso, sino que la lejía limpia y purifica, la misma labor que hacen los Shinigami con las almas corrompidas. En cierta manera, también hace referencia al pelo de Ichigo, que es anaranjado y parece que ha sido decolorado, al propio estilo de dibujo de Kubo, que cuenta con un contraste visual muy impactante entre blanco y negro.

La otra explicación vendría por el amor de Tite Kubo por la banda Nirvana, al album debut del grupo de 1989. Esto no está confirmado, pero sabiendo que Kubo es muy fan del rock y se ha marcado referencias a Radiohead y Bad Religion tampoco habría que descartarlo. Sobre todo porque reforzaría aún más la idea de "pasar a las almas por lejía", de la misma manera que Nirvana hacía referencia a desinfectar con lejía en medio de una campaña en contra del SIDA.

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