'One Piece' ha llegado a Disney Plus como los fans llevaban años reclamando: El anime por fin se puede ver como la primera vez que se estrenó en España

Hace unos años 'One Piece' era relativamente inalcanzable, porque únicamente estaba disponible en Crunchyroll. Pero de un tiempo a una parte se ha convertido en uno de los animes más accesibles del momento, porque también anda disponible en AnimeBox y Netflix, donde incluso se está redoblando la serie desde el principio con un nuevo doblaje en castellano.

Espera, que falto yo

En Disney+ no quieren ser menos y se están poniendo las pilas a lo grande en el campo del anime. Desde este 3 de septiembre las aventuras de Luffy se han empezado a ver en la plataforma, con un total de 96 episodios divididos en tres temporadas.

Por el momento nos hemos quedado tras el Arco de Drum Island, con el fichaje de Chopper como el nuevo médico de los Sombrero de Paja. Todavía no sabemos cuándo llegarán los nuevos episodios, pero los que ya están en Disney+ nos han dado una sorpresa preciosa: 'One Piece' por fin está disponible con su doblaje clásico español.

Hasta el momento 'One Piece' no estaba disponible en ninguna plataforma con el doblaje original que realizó Arait Multimedia en 2003, cuando aterrizó el anime en nuestro país por primera vez. Para ser justos, este doblaje fue muy criticado en su momento por algunas morcillas que se marcaron, como el acento árabe de Usopp, el cambio de nombres de ciertos personajes y varias licencias creativas que se tomaron en su momento.

Que, siendo justos, como alguien que creció con este doblaje y lo tuvo de puerta de entrada a 'One Piece', me parece un acierto tremendo poder recuperarlo para que no se convierta irremediablemente en lost media. Volver oír a Pepe Carabias como Usopp, Diana Torres como Nami o a Luis Vicente Ivars como Chopper, además de volver a oír términos como "El Cetrero Fantasmal" (que vaya aura gasta) o el icónico "¡estira bien el brazo, puñetazo", me ha derretido el corazón con un ramalazo de nostalgia que no vi venir por ningún lado.

Así que, sí, ahora tenemos una plataforma más en la que poder ver 'One Piece'. Pero si queremos tirar de nostalgia y revivir el anime como cuando lo vimos por primera vez, Disney+ se acaba de convertir en la plataforma de confianza para ello.

En Espinof | 2027 va a ser un año explosivo para el anime en pantalla grande. Estas 5 películas prometen reventar la taquilla y atraer a una legión de fans a los cines

En Espinof | Los mejores animes que se pueden ver en Disney Plus: 'Tokyo Revengers', 'Bleach', la última gran obra de Akira Toriyama y mucho más