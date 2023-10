Aquella vez que el doblaje de 'One Piece' se inventó que un personaje creyera en Alá porque "él sí que es grande y misericordioso"

Recuerdo como si fuera ayer aquel día que, al terminar 'Zona Disney', en Telecinco, la presentadora de 'Max Clan' presentó lo que venía a continuación tal y como estáis imaginando: "Bueno, y ahora rápido al baño, que viene 'One Pis'". 'One Piece' formaba parte del contenedor infantil que sirvió como sustituto de 'Zona Disney' junto a 'Los padrinos mágicos', 'Medabots' o 'Hamtaro', en aquella época en la que las cadenas aún daban las mañanas a los dibujos animados y reposiciones de series como 'El Equipo A'. Pero el doblaje de la serie de anime distaba mucho de ir a rellenar la papeleta en un momento en el que el concepto de "fidelidad al original" no era importante y nos reservaba sorpresas que aún nos dejan con los ojos como platos.

¡Vente conmigo, vámonos ya!

'One Piece' empezó su andadura en España el 6 de septiembre de 2003 y, sorprendentemente, la sangre y la violencia corría a sus anchas, al contrario de lo que los americanos pudieron ver en su adaptación de 4Kids, en la que llegaron a cambiar, de forma infamemente conocida, el cigarro de Sanji por un chupachups y en la que los enemigos caían al suelo noqueados, pero sin una gota de sangre en sus cuerpos. Fue más adelante, ante el temor de lo que pudieran pensar las asociaciones de padres, cuando, en Arabasta, empezaron a censurar las escenas más duras, para tristeza del público otaku de la época.

Telecinco solo llegó a emitir 102 episodios, quedándose a medias de la saga de Arabasta y dejando huérfano a su público. Para seguir la serie tendrían que ir a Jetix, un canal que desapareció en 2009 y que en sus cuatro años de existencia fue un refugio para los chavales aficionados al manga de la época sin acceso a Internet: 'Naruto', 'Pokémon', 'Zatch Bell' o 'Digimon' alternaban sus emisiones con 'One Piece', que, ahora sí, logró llegar a Skypea en el episodio 195.

'One Piece', en su doblaje español, alcanzó Enies Lobby en su posterior emisión de Boing, pero ahí terminó, en el desembarco del episodio 263, a pesar de que se sabe que se doblaron más episodios y permanecen en un cajón. ¡Ah! Arait licenció hasta el capítulo 456, así que técnicamente es posible continuar. 'One Piece' pasó a Crunchyroll solo en versión original, y ahora Comedy Central ha anunciado que volverá a emitir los episodios doblados. La duda es si mantendrán el doblaje original... O harán algunos cambios.

Viva Alá, Luffy

Y es que sí, el doblaje de 'One Piece' es muy mítico y muy divertido, pero tiene errores que hoy por hoy pocos otakus pasarían por alto. Por ejemplo, llamar "Zorro Ronoa" a Roronoa Zoro, "Alma de Merry" al Going Merry, "Malhumo" a Smoker o "Usuff" a Usopp. El tripulante, doblado por Pepe Carabias, tenía, por algún motivo, un doblaje casi paródicamente musulmán a pesar de que Eiichiro Oda indicara que el personaje vendría de Sudáfrica, donde el porcentaje de la población musulmana es del 1,36%.

Pero lo más raro no era el acento, el cambio de nombre o que su padre pasara a llamarse "Yasuff" en vez de Yasopp: era que, de vez en cuando, el personaje hablaba de Alá. Normalmente como una simple expresión, al menos hasta un episodio en Skypea, concretamente el 159, donde Carabias decidió soltarlo todo y cambiar el mensaje en versión original por uno más pretendidamente propio del personaje en la lucha del grupo contra el autoproclamado dios Enel, tal y como ha desvelado la fabulosa cuenta de Twitter @PieceContext.

"Ese no es el tema, Dios es importante, ¿no? Hay que agachar la cabeza ante la gente importante. Luego ya te preocupas", dice Usopp en versión original. "Bueno, pero en este mundo también hay dioses que no son importantes. Como los dioses de la pobreza... y de las plagas", responde Sanji, a lo que sus compañeros le preguntan "¿¡De quién hablas!?". Esto es lo que pudieron escuchar en el resto del mundo. Vale, veamos esta interacción tal y como se planteó en España.

Usuff: Oye, tú, que yo no creo en otro dios que Alá. Él sí que es grande y misericordioso, y él se dedica a guiar a la gente, no a hacer ataques con efectos especiales. ¡Él está por encima de eso!

Sanji: Ya, pero parece que hay dioses que no son tan geniales en este mundo. Peor para ellos. ¡Son unos dioses de pantomima!

Luffy y Usuff: ¡Pero no lo digas en alto!

La fidelidad al original es, definitivamente, una cosa. Conste que el doblaje también tenía sus hallazgos, como los golpes de Luffy ("Galleta galleta, metralleta", "Estira bien el brazo, puñetazo", "Estira el cuello mazo, cabezazo", "Hincha la panceta, colchoneta", "Pierna estirada... ¡Patada!") o unas voces perfectas para los personajes. ¿Quién sabe? Si Comedy Central se anima a emitir, al menos, todo lo que sigue inédito y ya doblado, quizá podamos tener un recuerdo digno de 'One Piece' en castellano. Con o sin referencias a Alá.

