¡Vente conmigo, vámonos ya! Tras 'Dragon Ball Z', el anime de 'One Piece' también vuelve a la tele con doblaje en castellano

Este verano está siendo una pequeña era dorada para los fans de 'One Piece', entre que el manga sigue revelando bombazos, el anime ha mostrado el Gear 5 de Luffy y encima el live action de Netflix ya ha renovado para una segunda temporada.

Y si lo que queríamos era volver a los orígenes de los Sombrero de Paja y llevarnos el puñetazo definitivo de nostalgia: ahora podremos volver a ver el anime de 'One Piece' con doblaje en castellano como la primera vez que lo echaron en la tele.

Otro tanto para el doblaje clásico

Comedy Central se ha ganado el corazoncito de muchos fans emitiendo 'Dragon Ball' y 'Dragon Ball Z' sin censura y con doblaje en castellano. Y como ha venido funcionando de perlas, pues los fans de 'One Piece' también querían su pedacito y llevan meses (y años) pidiendo al canal que se lance a la piscina para recuperar el anime.

Al final las súplicas han terminado calando y Comedy Central ha confirmado que efectivamente traerán 'One Piece' con su doblaje en castellano, aunque todavía no han fijado una fecha de estreno. Perro teniendo en cuenta que la re-emisión de 'Dragon Ball Z' empezó el 18 de septiembre, es posible que 'One Piece' tenga que esperar a que termine para encadenar las dos series.

Y la otra gran duda que queda en el aire es hasta qué parte de 'One Piece' se emitirá en Comedy Central. En su momento se emitieron en la televisión española únicamente hasta el capítulo 264 del anime (y ya lleva 1077 en el momento de escribir este artículo).

Para su emisión en Boing allá por 2011 se empezaron a doblar nuevos capítulos y se preveía que el doblaje alcanzase hasta el Arco de Sabaody, pero estos capítulos nunca llegaron a emitirse en televisión ni han visto la luz... Así que ahora sería el momento perfecto para que lo hiciesen.

Por otro lado, SX3 ha estado emitiendo en catalán el anime y está funcionando de perlas, así que es normal que otras cadenas estén con el ojo echado en 'One Piece'. Así que ahora queda por ver si Comedy Central ha marcado el golazo definitivo y conseguirá emitir más allá del capítulo 264 de 'One Piece' en castellano. Y si solo llegamos hasta allí, sigue siendo una victoria tremenda volver a tener a Luffy y su tripulación en televisión.

En Espinof: