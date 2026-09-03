La mítica frase de Leonardo DiCaprio en 'Titanic' que fue improvisada por James Cameron: "Estábamos pasando frío, hambrientos y sintiéndonos fatal"

'Titanic' no sería lo mismo sin Leonardo DiCaprio. La apasionante y trágica historia de amor dirigida por James Cameron nos descubrió a un jovencísimo DiCaprio en el papel de Jack, cuya icónica frase no solo fue improvisada sino que no le entusiasmó demasiado.

El rey del mundo

Son muchas las escenas que nos vienen a la mente si pensamos en 'Titanic' y una de las más icónicas es ese momento en el que el personaje de Jack está en la proa del barco y grita aquello de: "¡Soy el rey del mundo!".

En cuanto a esta memorable frase, que incluso el director citó cuando le dieron el Óscar en 1998 (algo de lo que se arrepintió más tarde), James Cameron comentó en una entrevista que no estaba escrita en el guión original de 'Titanic':

"[La frase] se inventó en el acto. Yo estaba en una canasta de grúa y estábamos perdiendo luz. Intentamos esto y lo otro, probé una línea de diálogo y otra, y no habíamos llegado a nada. Finalmente le dije [a Leonardo DiCaprio]: 'Vale, lo tengo. Di: ¡Soy el rey del mundo! Y tan solo abre los brazos, vive el momento, disfrútalo y celébralo'. Y él me contestó: ¿Qué?".

Al parecer, cuando Cameron le comunicó su decisión sobre la línea de diálogo improvisada por el walkie-talkie, la idea no entusiasmó para nada a DiCaprio así que el director tuvo que insistirle mucho. El cineasta canadiense le subrayó que, al decirla, "tenía que venderla". Pese a las reticencias iniciales, al final el actor consiguió dar en el clavo y el resto es historia.

Sobre las condiciones de rodaje de esta escena clave, también habló Danny Nucci, que interpretó a Fabrizio, el amigo de Jack. El actor explicó lo poco favorable y ajetreado que fue el set para rodar ese momento concreto:

"Leo y yo íbamos en un ascensor de construcción, nos dejaban en la parte superior y luego el ascensor desaparecía para que no se viera durante la filmación. Estábamos atrapados en aquella pequeña torre con nuestros abrigos para no congelarnos. Estuvimos allí arriba durante horas, porque había que traer la plataforma de vuelta, subirla y luego hacernos bajar a nosotros. Así que, básicamente, estábamos atrapados allí arriba."

"Fue una de las experiencias más delirantes que he vivido", continuaba explicando el actor. "Lo único que recuerdo es que teníamos mucha hambre. Y, en cierto momento, ambos teníamos unas ganas terribles de orinar, pero no podíamos decir: 'Oye, ¿podéis traer la plataforma para que vayamos al baño?'. Nada de eso era posible. Estábamos allí sentados, pasando frío, hambrientos y sintiéndonos fatal, además de con ganas de mear. Sin embargo, cuando gritaban "¡Acción!", se suponía que debía ser la experiencia más alegre del mundo."

Al final, podría decirse que todo ese esfuerzo mereció la pena ya que 'Titanic' acabó recaudando 2.264 millones de dólares en taquilla y llegó a ganar 11 Oscars, incluyendo mejor película y dirección. Curiosamente, Leonardo DiCaprio nunca ha vuelto a trabajar con James Cameron pero Kate Winslet sí lo hizo, en la saga 'Avatar'.

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