Uno de los mejores animes románticos de Netflix regresa en nada. 'My Happy Marriage' fija la fecha de estreno de sus nuevos episodios para abrir una nueva etapa

El año pasado nos llegó puntualmente la segunda temporada de 'My Happy Marriage' ('Mi feliz matrominio,' 'Watashi no Shiawase na Kekkon'), y aunque tuvo algún que otro problemilla de producción que detuvo la emisión en Kinema Citrus no se quieren dormir en los laureles.
Aún seguimos pendientes de que el genial anime romántico ponga en marcha su tercera temporada, pero mientras tanto 'Mi feliz matrimonio' regresa este mismo otoño.
Pues que vivan los novios
'Mi feliz matrimonio' es un drama de época con toques de fantasía ambientado en el Japón de principios de siglo XX. Arranca cuando Miho, quien siempre ha sido maltratada por su familia por no tener un don mágico, es prometida con el comandante Kudo y obligada a dejar su hogar. Sin embargo, pronto comienza una tierna relación entre ambos, con Miho descubriendo que su prometido no es tan terrible como pensaba y que en realidad su familia oculta muchos secretos.
La segunda temporada ahondó más en el pasado de Miho y demostró que todavía hay mucho dramón por delante. Aunque no sabemos cuándo arrancará la tercera temporada de la serie, el próximo 25 de octubre llegarán nuevos capítulos de 'Mi feliz matrimonio' a Netflix. Y, según apunta el nuevo tráiler, entramos en una nueva etapa en toda regla con el matrimonio de los protagonistas.
Se trata de un especial de tres capítulos ambientado tras el final de la segunda temporada. En el tráiler también se ha dejado oír un adelanto del tema de ending 'Prelude no Temae ni: ~for me&you~', de Kashitaro Ito, además de dejarnos la presentación de un nuevo personaje, Kimio Nagaba, interpretada por M.A.O.
Reina Ueda y Kaito Ishikawa regresan para prestar su voz a Miho y Kudo. Takehito Kubota, quien dirigió la primera temporada del anime y co-dirigió la segunda, se ha puesto al mando de estos tres capítulos especiales, además de hacerse cargo del guion. Teniendo en cuenta que las novelas ligeras de Akumi Agitogi y Tsukiho Tuskioka ya cuentan con 10 volúmenes y el anime apenas ha adaptado los seis primeros, todavía podemos esperar más anime por delante... Aunque haya que echarle paciencia.
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