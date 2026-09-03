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La película de animación más traumática de la historia. El detalle cinéfilo que el estudio Aardman ocultó en 'Wallace y Gromit'

No, la película más traumática no es aquella de los emojis. ¿Quién dijo que la plastilina no puede traerte recuerdos de traumas?

Wallace y Gromit
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En 1978, mientras Walt Disney aún tenía en cines 'Los rescatadores' y Ralph Bakshi demostraba que otro tipo de animación era posible con el estreno de 'El señor de los anillos', una película inglesa sobre conejos traumatizó a los niños de medio mundo: 'Orejas largas' ('Watership Down') realizada por Martin Rosen.

Para haceros una idea del legado de este largometraje, en 2016 Channel 5 tuvo que disculparse después de emitirla en Semana Santa debido a la violencia explícita que se ve contra los conejos y la preocupación por el bienestar mental de los niños televidentes.

Orejas largas (de plastilina)

Una década antes de aquella pérfida emisión, en 2005, los creadores de Wallace y Gromit estaban de enhorabuena: ¡estrenaban por fin su primera película tras tres fabulosos cortos! Después de 'Chicken Run', el estudio Aardman creó 'Wallace y Gromit: La maldición de las verduras' ('Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit') y estaban convencidos de que podían hacer un pequeño gran milagro con la ayuda de DreamWorks.

Y vaya que si lo hicieron. El largometraje ganó el Óscar a la mejor película de animación y recaudó casi 200 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto de 30, a pesar de lo cual fue considerada un pequeño fracaso comercial para DreamWorks. La industria funcionaba de otra manera antes.

Hecha con plastilina y stop-motion a lo largo de casi dos años, 'Wallace y Gromit: La maldición de las verduras' medía tanto cada uno de los chistes y de las bromas que hay una que no pilló todo el mundo. En el coche, cuando Gromit pone la radio en el coche, empieza a sonar una canción de Art Garfunkel titulada 'Bright Eyes', pone los ojos en blanco y cambia de emisora.

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En 2001, Los García nos explicaron lo que era el euro en España. Lo que no sabíamos es que los creadores de 'Wallace y Gromit' estaban tras los anuncios

¿El motivo? No es que el personaje de Aardman odie ese tema musical en concreto, sino que es una de las canciones que suenan en 'Orejas largas', y en esta aventura los enemigos de Wallace y Gromit son conejos. Todo queda unido.

Curiosamente, este coche en el que se monta Gromit estuvo a punto de no existir, porque en DreamWorks insistían en que Wallace debía tener uno más moderno. Finalmente se rindieron a la evidencia, y para celebrar el estreno de la película montaron un modelo exactamente igual personalizando una antigua camioneta Austin A35.

En total, trabajaron 500 horas en replicar cada detalle del exterior y se demostró que cambiarlo por otro habría sido un error tremendo. Casi tanto como ver 'Orejas largas' cuando aún tienes edad para quedar traumatizado.

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