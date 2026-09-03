La película de animación más traumática de la historia. El detalle cinéfilo que el estudio Aardman ocultó en 'Wallace y Gromit'

En 1978, mientras Walt Disney aún tenía en cines 'Los rescatadores' y Ralph Bakshi demostraba que otro tipo de animación era posible con el estreno de 'El señor de los anillos', una película inglesa sobre conejos traumatizó a los niños de medio mundo: 'Orejas largas' ('Watership Down') realizada por Martin Rosen.

Para haceros una idea del legado de este largometraje, en 2016 Channel 5 tuvo que disculparse después de emitirla en Semana Santa debido a la violencia explícita que se ve contra los conejos y la preocupación por el bienestar mental de los niños televidentes.

Orejas largas (de plastilina)

Una década antes de aquella pérfida emisión, en 2005, los creadores de Wallace y Gromit estaban de enhorabuena: ¡estrenaban por fin su primera película tras tres fabulosos cortos! Después de 'Chicken Run', el estudio Aardman creó 'Wallace y Gromit: La maldición de las verduras' ('Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit') y estaban convencidos de que podían hacer un pequeño gran milagro con la ayuda de DreamWorks.

Y vaya que si lo hicieron. El largometraje ganó el Óscar a la mejor película de animación y recaudó casi 200 millones de dólares en taquilla frente a un presupuesto de 30, a pesar de lo cual fue considerada un pequeño fracaso comercial para DreamWorks. La industria funcionaba de otra manera antes.

Hecha con plastilina y stop-motion a lo largo de casi dos años, 'Wallace y Gromit: La maldición de las verduras' medía tanto cada uno de los chistes y de las bromas que hay una que no pilló todo el mundo. En el coche, cuando Gromit pone la radio en el coche, empieza a sonar una canción de Art Garfunkel titulada 'Bright Eyes', pone los ojos en blanco y cambia de emisora.

¿El motivo? No es que el personaje de Aardman odie ese tema musical en concreto, sino que es una de las canciones que suenan en 'Orejas largas', y en esta aventura los enemigos de Wallace y Gromit son conejos. Todo queda unido.

Curiosamente, este coche en el que se monta Gromit estuvo a punto de no existir, porque en DreamWorks insistían en que Wallace debía tener uno más moderno. Finalmente se rindieron a la evidencia, y para celebrar el estreno de la película montaron un modelo exactamente igual personalizando una antigua camioneta Austin A35.

En total, trabajaron 500 horas en replicar cada detalle del exterior y se demostró que cambiarlo por otro habría sido un error tremendo. Casi tanto como ver 'Orejas largas' cuando aún tienes edad para quedar traumatizado.

En Espinof | Todas las películas animadas de DreamWorks ordenadas de peor a mejor: de 'Shrek' a 'Robot Salvaje'

En Espinof | Las mejores películas de cine de culto de la historia