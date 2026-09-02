Acaba de llegar a Netflix sencillamente la película bélica más épica de todos los tiempos

La magnificencia visual de David Lean es un antes y después en la historia del cine, con muchos de nuestros cineastas actuales más imponentes marcados en mayor o medida por su obra. Principalmente la que muchos tienen en mente, aunque se pueda argumentar que su estilo fue más épico y también redondo en ‘El puente sobre el río Kwai’ (’The Bridge on the River Kwai’).

Un puente imponente

El cineasta británico crea imponente aventura carcelaria de gran épica visual, hasta el punto de replantear el concepto de la misma. Con Alec Guinness y William Holden en papeles principales inolvidables, Lean elabora una de las mejores películas de la historia del género bélico y ahora se puede ver en streaming a través de Netflix.

Los japoneses han capturado a un grupo de soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Despojados de su libertad y lejos de casa, son obligados a construir un puente para gloria de sus captores. Sin embargo, un coronel apoyado por varios oficiales tratarán de oponer resistencia a los tratos terribles a los prisioneros de guerra que quebrantan los derechos humanos.

Una historia de resistencia y dignidad humanas intrínsecamente muy occidental en su punto de vista y conclusiones, pero encomiable en cómo las cuenta. Lean mantiene la inmensidad de películas como ‘Lawrence de Arabia’ o ‘Doctor Zhivago’, aunque contiene algunos excesos para delimitar más claramente el carácter humano de la historia.

Es lo que distinguía a Lean, esa capacidad de llevar el lenguaje cinematográfico a bordear lo inabarcable pero mantener un elemento humano en el centro, aunque a menudo fuese para señalar su pequeñez entre lo extenso. En ‘El puente sobre el río Kwai’ se mantiene, pero con un aura de rebeldía y más claroscuros morales.

Su coral reparto proporciona la calidez y textura necesarios para ir más allá de la brutalidad de la guerra. Aunque es Guiness quien realmente se queda grabado en la memoria con varios momentos donde su cara es el centro del plano más devastador posible. Lean sabe cuándo colocar el relato en sus expresiones, cuando en ese increíble monumento construido y cuando en otro instante de pura magnificencia cinematográfica.

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