La serie de 'Tomb Raider' de Prime Video acumula problemas. El rodaje no cumple con la normativa de seguridad y se pasó de peligro con lo nuevo de Lara Croft

La serie de 'Tomb Raider' de Amazon Prime Video está siendo un parto largo y complicado. Phoebe Waller-Bridge, la creadora de 'Fleabag', está al frente del proyecto y tenemos a Sophie Turner de 'Juego de Tronos' confirmada como nuestra nueva Lara Croft.

Viendo que el rodaje y la producción arrancaron oficialmente este año, parecía que ya todo iba a ir sobre ruedas, pero 'Tomb Raider' se ha encontrado con más de un nuevo problema y unos cuantos peligros por el camino.

Pasito a pasito...

'Tomb Raider' se está rodado en Shinfield Studios, en Reino Unido, y ahora la serie de Prime Video se ha chocado con una gran polémica al no cumplir con la normativa de seguridad del país. Según reportan desde Deadline, el Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE) ha realizado numerosos informes sobre la serie y por lo visto viola varias leyes de seguridad británicas.

Según el informe de HSE, la productora Project Temple Production no se aseguró de que los miembros del equipo fueran "supervisados biológicamente", ya que en el set se usaron varias pinturas y sprays tóxicos que pueden producir asma y no hubo controles al respecto. Según las guías de la HSE, el personal laboral debe llevar un equipo apropiado para protegerse de pinturas con isocianatos, y dejar transcurrir un tiempo de 20 minutos para que la "neblina" producida se disperse y no afecte a los trabajadores.

Previamente, en enero, la propia Sophie Turner sufrió una lesión durante el rodaje que pausó la producción durante varias semanas. Aunque la HSA no se ha pronunciado sobre el incidente y no parece que se deba a un fallo de seguridad.

Aún así, parece que el gobierno británico está muy pendiente de la producción de 'Tomb Raider', porque es bastante inusual que la HSA esté tan encima de series de televisión y solo otras cuatro producciones han recibido avisos en los últimos cuatro años. Aún así, parece que para abril los responsables de 'Tomb Raider' ya habían tomado medidas y la HSE les dejó con un "aviso de mejora", con lo que se habrían puesto al día con las regulaciones.

Vamos, que lo nuevo de 'Tomb Raider' está viniendo con peligro añadido dentro y fuera de la pantalla. Esperemos que de aquí a su estreno la cosa vaya menos accidentada.

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