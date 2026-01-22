La nueva Lara Croft no será una "bomba sexual" en la serie de 'Tomb Raider': "No habrá pechos puntiagudos"

Lara Croft vuelve muy pronto en la nueva serie de Prime Video con Sophie Turner como protagonista. Una apuesta que promete mostrar a la icónica arqueóloga de una manera más auténtica y compleja. La producción ya está en pleno apogeo, y la serie se perfila como una historia centrada en el personaje, con Phoebe Waller-Bridge como creadora y guionista, asegurando un enfoque narrativo que prioriza las motivaciones y la personalidad de Croft por encima del espectáculo.

Una heroína con matices

Teniendo en cuenta lo mencionado, hay que añadir que la serie no va a sexualizar a su protagonista. De hecho, Sophie Turner aseguró -en una entrevista con Los Angeles Times cuyas declaraciones se recogen en ScreenRant- que "no habrá pechos puntiagudos" y explicó que se esforzará por "hacer justicia al papel y a la historia en lugar de representar un estereotipo". Para ella, la serie trata de mostrar a Croft como una mujer decidida y visible en todas sus fortalezas, no como una "bomba sexual":

"Se trata de ella, de su historia y de lo que la motiva, más que de lo que a tanta gente también le encanta de ella, que es lo atractiva que es en los videojuegos y en las películas"

Croft es uno de los personajes de videojuegos más reconocibles de la historia. Es arqueóloga y aventurera, capaz de escalar, nadar, luchar y resolver complejos rompecabezas casi por completo sola. La heroína no es una damisela en apuros ni un personaje al que admirar pasivamente, es independiente y segura de sí misma, y Turner afirma que quiere "mostrar la otra cara. Es tan descaradamente capaz. No es una mujer que oculte sus fortalezas en absoluto".

Con Waller-Bridge al frente del guion, la serie apunta a un enfoque moderno y centrado en los personajes. Las palabras de Turner y la experiencia de la guionista aseguran que la historia de Croft será contada con autenticidad y realismo, priorizando su historia y motivaciones por encima del espectáculo visual o los clichés.

Por ahora se desconocen los detalles concretos de la trama y del resto del elenco, pero todo indica que la serie destacará por su enfoque en la protagonista, ofreciendo una narrativa que respete la esencia del personaje y aporte una visión fresca, valiente y fiel al espíritu aventurero de Lara Croft.

En Espinof | Sophie Turner avisa a los actores del remake de 'Harry Potter' sobre el peligro de hacerse famoso muy joven: "Casi me destruye"

En Espinof | Sophie Turner defiende sus escenas de violencia sexual en 'Juego de Tronos'. "Estoy orgullosa de haber formado parte de la conversación"