HOY SE HABLA DE
La nueva Lara Croft no será una "bomba sexual" en la serie de 'Tomb Raider': "No habrá pechos puntiagudos"

La nueva Lara Croft no será una "bomba sexual" en la serie de 'Tomb Raider': "No habrá pechos puntiagudos"

Un cambio radical 

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Sophie Turner en 'Juego tronos'
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
768 publicaciones de Belén Prieto

Lara Croft vuelve muy pronto en la nueva serie de Prime Video con Sophie Turner como protagonista. Una apuesta que promete mostrar a la icónica arqueóloga de una manera más auténtica y compleja. La producción ya está en pleno apogeo, y la serie se perfila como una historia centrada en el personaje, con Phoebe Waller-Bridge como creadora y guionista, asegurando un enfoque narrativo que prioriza las motivaciones y la personalidad de Croft por encima del espectáculo.

Una heroína con matices

Teniendo en cuenta lo mencionado, hay que añadir que la serie no va a sexualizar a su protagonista. De hecho, Sophie Turner aseguró -en una entrevista con Los Angeles Times cuyas declaraciones se recogen en ScreenRant- que "no habrá pechos puntiagudos" y explicó que se esforzará por "hacer justicia al papel y a la historia en lugar de representar un estereotipo". Para ella, la serie trata de mostrar a Croft como una mujer decidida y visible en todas sus fortalezas, no como una "bomba sexual"

"Se trata de ella, de su historia y de lo que la motiva, más que de lo que a tanta gente también le encanta de ella, que es lo atractiva que es en los videojuegos y en las películas"

Croft es uno de los personajes de videojuegos más reconocibles de la historia. Es arqueóloga y aventurera, capaz de escalar, nadar, luchar y resolver complejos rompecabezas casi por completo sola. La heroína no es una damisela en apuros ni un personaje al que admirar pasivamente, es independiente y segura de sí misma, y Turner afirma que quiere "mostrar la otra cara. Es tan descaradamente capaz. No es una mujer que oculte sus fortalezas en absoluto".

Con Waller-Bridge al frente del guion, la serie apunta a un enfoque moderno y centrado en los personajes. Las palabras de Turner y la experiencia de la guionista aseguran que la historia de Croft será contada con autenticidad y realismo, priorizando su historia y motivaciones por encima del espectáculo visual o los clichés.

Sophie Turner como Lara Croft

Por ahora se desconocen los detalles concretos de la trama y del resto del elenco, pero todo indica que la serie destacará por su enfoque en la protagonista, ofreciendo una narrativa que respete la esencia del personaje y aporte una visión fresca, valiente y fiel al espíritu aventurero de Lara Croft.

En Espinof | Sophie Turner avisa a los actores del remake de 'Harry Potter' sobre el peligro de hacerse famoso muy joven: "Casi me destruye"

En Espinof | Sophie Turner defiende sus escenas de violencia sexual en 'Juego de Tronos'. "Estoy orgullosa de haber formado parte de la conversación"

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios