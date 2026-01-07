'Tomb Raider' ya ha escogido quién acompañará a Sophie Turner en su serie de Prime Video, y no ha escatimado en gastos

Hace ya ocho años que estamos esperando una nueva visión de 'Tomb Raider' en carne y hueso después de que la protagonizada por Alicia Vikander no diera los resultados esperados en taquilla allá por 2018. Ahora parece que, tras rumorearse su cancelación, por fin su serie se ha puesto en marcha de verdad en Amazon Prime Video, bajo la batuta de una Phoebe Waller-Bridge que en 2023 cobró un cheque de 60 millones de dólares para hacer sus series en el streamer... y que aún no les ha entregado nada. Aún.

Presiona X para adaptar

Ahora, Deadline ha confirmado quiénes serán dos de los protagonistas de 'Tomb Raider', acompañando a Sophie Turner, y, desde luego, no han escatimado en gastos: serán Jason Isaacs y Sigourney Weaver. El primero interpretará a Atlas DeMornay, el tío de Lara (que hasta ahora no ha sido u personaje principal), y la segunda a Evelyn Wallis, definida como una mujer misteriosa que quiere explotar el talento de Lara y que será exclusivo de la serie, dejando aparte el canon de los videojuegos.

Para Waller-Bridge (a la que hemos perdido la pista desde 'Indiana Jones y el dial del destino') ha afirmado que está "encantada de haber podido llevar a la pantalla algunos de mis favoritos y los favoritos de los fans, al tiempo que he introducido algunos nuevos granujas de nuestra propia cosecha. Este reparto supera mis sueños más ambiciosos". Aún queda por saber cuándo empezará el rodaje, pero parece inminente.

Lo que no está tan claro es que la idea inicial de Amazon, que iba a acompañar la serie con una película y un videojuego basados en esta nueva línea temporal, acabe saliendo a la luz en una suerte de universo compartido. Eso sí, de momento, este año tendremos el retorno triunfal de Lara a los videojuegos en 'Tomb Raider: Legado de Atlantis' (su tercer reboot) y en 2027 tendremos 'Tomb Raider: Catalyst'. Después de años esperando, ya no hay quien pare a Lara Croft.

