Sophie Turner defiende sus escenas de violencia sexual en 'Juego de Tronos'. "Estoy orgullosa de haber formado parte de la conversación"

'Juego de Tronos' fue revolucionaria en muchísimos aspectos, por mucho que ahora sea recordada por una última temporada a medio gas. Nunca antes habríamos imaginado ver unos dragones tan realistas volando en una ambientación así de bien conseguida, con unos personajes repletos de carisma y una iconicidad que consiguiera traspasar la pantalla. Nos guste más o menos, entre 2011 y 2019 todo el mundo hablaba de la obra de George RR Martin. Para lo bueno y, claro, también para lo malo.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un Sansantido

Ahora, Sophie Turner, que interpretaba a Sansa Stark, ha salido en defensa en Flaunt no solo de la serie, sino también de una de sus escenas más incómodas: la violación salvaje por parte de Ramsay Bolton. En su día dio muchísimo que hablar, y para Turner eso fue eminentemente positivo porque abrió una puerta al diálogo que antes permanecía cerrada.

Sentí (y aún siento) que 'Juego de Tronos' dio luz a cosas que mucha gente rechazaba diciendo "Ay, dios, no puedes enseñar ese tipo de cosas". Y entiendo que pueda resultar perturbador, entiendo perfectamente ese punto de vista. Pero sentí que, en realidad, estábamos haciendo mucha justicia a las mujeres y a la lucha que han tenido que librar durante cientos de miles de años: el patriarcado, ser tratadas como objetos y sufrir agresiones sexuales constantes. No creo que haya ninguna mujer que conozca que no lo haya sufrido de alguna forma.

De hecho, la actriz insiste en que el problema no eran las escenas de violencia sexual, sino que "no hablamos suficiente sobre el tema, nos avergüenza. Creo que si 'Juego de Tronos' saliera hoy, definitivamente pondríamos trigger warnings. Pero estoy realmente orgullosa de haber sido parte de una serie donde no se avergonzaban de mostrar las atrocidades que les pasaban a las mujeres entonces. Estoy orgullosa de haber sido parte de la conversación".

Dicho sea de paso: no es una cosa actual, y la actriz ha defendido dicha escena desde su emisión en 2015, cuando le dijo a la Thomson Reuters Foundation que "estaba enfadada con que hubiera un tabú respecto a la violación y que mostrarla en pantalla se viera como algo vulgar. La violencia sexual pasa todos los días alrededor del mundo y aún así representarlo en televisión fue considerado asqueroso en lugar de importante".

En Espinof | Por qué no veo 'Juego de Tronos' ni me interesa lo más mínimo quién muere en Poniente

En Espinof | Las mejores series de 2025