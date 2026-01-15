Sophie Turner deslumbra como Lara Croft: primera imagen de la esperadísima serie de 'Tomb Raider' para Prime Video

Sophie Turner acaba de mostrarnos una primera imagen de su caracterización como Lara Croft en la esperadísima nueva adaptación de 'Tomb Raider' que prepara Amazon en forma de serie de televisión para Prime Video.

Hace meses que se confirmó el fichaje de Turner como la nueva Lara Croft en un proecto que cuenta con un aliciente adicional: detrás de ella tenemos a Phoebe Waller-Bridge en la que será su primera serie de televisión desde que nos deslumbrase con la extraordinaria 'Fleabag'.

El rodaje de la nueva 'Tomb Raider' ya está en marcha

El lanzamiento de esta primera imagen coincide con que el rodaje de esta nueva versión de 'Tomb Raider' ya está en marcha, por lo que seguramente en Amazon han creído que era mejor adelantarse a posibles filtraciones ofreciendo un primer vistazo de cómo va a lucir Turner como uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos.

Recordemos que Lara Croft ya estuvo interpretada anteriormente por Angelina Jolie y Alicia Vikander. La primera en dos películas no especialmente logradas, mientras que la segunda lideró un espectáculo más satisfactorio que finalmente se quedó sin la secuela que nos habían prometido.

Aquí la actriz que dio vida de forma inolvidable a Sansa Stark en 'Juego de Tronos' estará acompañada por Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Bill Paterson, Celina Imrie y Sigourney Weaver. No puede decirse que Turner vaya a estar mal rodeada.

Por el momento no hay fecha de estreno para la serie de televisión en imagen real de 'Tomb Raider', pero que a nadie le extrañe si su lanzamiento se retrasa hasta 2027. A fin de cuentas, va a ser un título bastante exigente y mejor que no se anden con prisas innecesarias.

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025