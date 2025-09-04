La nueva 'Tomb Raider' confirma a Sophie Turner como Lara Croft. Y la elección de Prime Video eleva incluso más las expectativas

Amazon Prime Video ha confirmado que la esperada serie de acción real de la saga 'Tomb Raider' comenzará oficialmente su rodaje en enero de 2026 y también que tendrá como protagonista a Sophie Turner, que ya se comentaba que podría ponerse en la piel de la icónica aventurera. La producción, basada en la exitosa franquicia de videojuegos, recibió luz verde el año pasado y desde entonces ha despertado gran expectativa entre los fans de la saga.

Una nueva era para Lara Croft

Tras las interpretaciones de Angelina Jolie y Alicia Vikander en el cine, se ha confirmado que Turner se sumará a la lista de actrices que han dado vida a Lara Croft. Será en una ficción que, además, cuenta tras las cámaras con Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag'), que ejercerá como creadora, guionista y productora ejecutiva, junto a Chad Hodge como co-showrunner. A ellos se suma Jonathan van Tulleken ('Shogun'), que dirigirá y también será productor ejecutivo.

“Estoy muy emocionada de anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara”, señaló Waller-Bridge, que también destacó que el equipo creativo comparte “una pasión increíble por el personaje” y la oportunidad de expandir su legado en televisión.

Turner, por su parte, afirmó sentirse “encantada” con el reto de dar vida a Croft. “Es un personaje icónico, que significa muchísimo para mucha gente. Son unos zapatos enormes que llenar, pero con Phoebe al mando estamos en muy buenas manos”, dijo la actriz, adelantando que lo dará todo para honrar el legado del personaje.

El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Crystal Dynamics, estudio responsable de la franquicia, junto a Story Kitchen, Legendary Television y Amazon MGM Studios. Según Vernon Sanders, director de televisión global de Prime Video, la serie buscará rendir homenaje a “uno de los personajes de videojuegos más reconocibles e icónicos de todos los tiempos”, mientras introduce nuevas aventuras para una audiencia global.

