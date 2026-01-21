'El robo' es un thriller formulaico con el nombre más típico que podría tener, pero sabe cómo captar nuestra atención. Y tiene a una Sophie Turner deslumbrante

En plena era del consumo voraz y la gran de contenido, hay series que parecen destinadas a pasar desapercibidas. Por eso al principio no me llamó la atención 'El robo', el nuevo thriller de Prime Video. Sin embargo, aunque parecía demasiado convencional, demasiado adherido al cliché del género policiaco contemporáneo, acaba funcionando como un reloj gracias a una mezcla de giros inesperados, una protagonista bien dibujada y un ritmo que acelera episodio a episodio.

Y lo curioso es que el planteamiento no propone nada nuevo: conspiraciones gubernamentales, atracos a gran escala y una heroína en apuros que debe aprender rápido para sobrevivir. Sin embargo, la serie logra darle un punto extra a esta fórmula tan familiar.

Ni inventa la rueda ni pretende hacerlo

Puede que Sophie Turner esté acaparando todas las miradas en los medios ahora mismo por su próximo proyecto como Lara Croft, y parece que este thriller contemporáneo le dará algo de impulso. Creado por Sotiris Nikias y con un toque de locura convencional desde el primer episodio, 'El robo' tiene muchos giros inesperados y secretos ocultos.

Creemos saber lo que viene después, porque parece una máquina de replicar todos los clichés del género y una serie hecha para verla de forma compulsiva. Nos ofrece a una protagonista ingeniosa, con los defectos justos para hacerla vulnerable. Pero poco a poco va añadiéndole matices, introduciendo sorpresas cuando puede.

Arranca bien, con un ritmo y una trama que se mantienen perfectamente equilibrados desde el principio. Al igual que ocurre al principio con 'Jungla de cristal', Zara tiene la tarea de enseñarle el oficio a una nueva becaria, aunque pronto surgen imprevistos y nos dejamos engullir por la trama.

Apetito de fórmulas

Con la protagonista, Sophie Turner se lanza a por todas. Teniendo esta historia entre manos, la actriz se abre paso antes de que la veamos en la piel de Lara Croft y nos deja a un personaje con varios ases bajo la manga. Y, a cambio, los espectadores tenemos una evolución muy poco forzada que nos recuerda cómo echábamos de menos a la actriz.

Es cierto que la trama puede parecer predecible, pero sirve para dejar claro que Turner también puede ser una gran protagonista, ya sea enfrentándose a una madre manipuladora o respondiendo a preguntas incómodas de las autoridades. Hay una autenticidad en ella que hace que merezca la pena adentrarse en 'El robo', un thriller típico con un nombre típico que sabe cómo ganarse al espectador cuando quiere.

Está disponible en Amazon Prime Video.

