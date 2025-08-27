"No os acerquéis a las redes sociales, casi me destruyen". Sophie Turner aconseja a los actores del remake de 'Harry Potter'

Sophie Turner ha expresado su preocupación por los jóvenes actores que interpretarán a Harry, Hermione y Ron en la próxima serie de 'Harry Potter' que prepara HBO. La producción, que adaptará cada uno de los siete libros a lo largo de varias temporadas, ha fichado a un reparto de recién llegados al mundo de la interpretación y la actriz ha querido comentar la situación de los jovencísimos Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout.

Una leve advertencia

Sophie Turner, que debutó como Sansa Stark a los 13 años, recordó cómo era la situación cuando ella empezó en 'Juego de tronos'.

“Las redes sociales se estaban volviendo muy populares después de empezar en 'Juego de Tronos', así que tuve un par de años de paz y tranquilidad y luego tuve que adaptarme. Tuvieron un impacto muy profundo en mi salud mental, más grande de lo que podría describir. Casi me destruyeron en numerosas ocasiones”

La actriz explicó que siente la necesidad de proteger al nuevo elenco:

“Veo a los chicos que están a punto de aparecer en el nuevo 'Harry Potter' y me dan ganas de abrazarles y decirles: 'Mirad, todo va a salir bien, pero no os acerquéis a las redes sociales'. Seguid siendo amigos de vuestros amigos en casa, seguid viviendo en casa con vuestra familia, aseguraos de que vuestros padres os acompañen. Es fundamental tener esa base junto con las grandes cosas que hacéis”.

El casting de la serie es uno de los más amplios que se recuerda en la industria: HBO realizó más de 32.000 audiciones antes de elegir a los protagonistas. El reparto también incluye a Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros.

Además, la BBC reveló que Warner Bros. Studios Leavesden, sede del rodaje, construyó una escuela temporal para que los jóvenes actores puedan compaginar estudios y rodajes. Se trata de edificios portátiles que funcionarán como aulas durante los próximos años, con capacidad para 600 alumnos en momentos de máxima actividad y un promedio de 150 estudiantes.

