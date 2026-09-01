'Street Fighter' apunta a ser un auténtico jolgorio y una de las mejores adaptaciones de videojuegos al cine. Su nuevo tráiler no deja lugar a dudas

La verdad es que no necesitaba más material promocional para tener claro que 'Street Fighter' es uno de mis estrenos más esperados de este curso cinematográfico al que aún le queda bastante tela que cortar, pero la gente de Paramount y Legendary ha decidido poner el tren del hype a una velocidad absurda con un nuevo tráiler que confirma las sospechas: tenemos por delante un desbarre pasado de rosca con una pinta espectacular.

Here comes a new trailer!





El último avance presentado hasta la fecha, etiquetado como "new trailer" —lo cual invita a pensar que tendremos un "final trailer" cerca del lanzamiento del largometraje—, vuelve a demostrar que la adaptación del videojuego de Capcom no se va a tomar en serio a sí misma en ningún momento, apostando por un tono ligero, cómico y casi autoparódico que complementa a lo que parecen ser unas ensaladas de tortas de lo más efectivas.

Y es que, además del desfile de luchadores caracterizados a escala 1:1 respecto al material original, si algo llama la atención de este aperitivo de 'Street Fighter' es la cantidad de movimientos de combate recreados a la perfección y que harán las delicias de los parroquianos; desde el Hyakuretsu Kyaku de Chun-Li al Hyakuretsu Harite de E-Honda, pasando por el Tatsumaki Senpuu Kyaku de Ryu o el Shoryuken de Ken.

Además, esta nueva pieza nos ha permitido dar un primer y fugaz vistazo a Evil Ryu y tener algún que otro detalle más sobre una trama que, dentro de la sobredosis de personajes —veremos cómo se gestiona esto para que no termine cargando o lastrando la narrativa—, estará centrada sobre la rivalidad entre Ken y Ryu y la mediación de Chun-Li entre ellos para, según parece, derrocar a M. Bison.

La sinopsis oficial confirma que los tiros irán en esa dirección:

"Ambientada en 1993, los alejados Street Fighters Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo) son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados.Y si no lo hacen… ¡FIN DE LA PARTIDA!".

Si tienes ganas de hincarle el diente a 'Street Fighter', dirigida por Kitao Sakurai, solo tienes que esperar al próximo 16 de octubre, cuando llegará a nuestras salas de cine; poco más de un mes después de una 'Resident Evil' que aspira a convertir el último cuarto de 2026 en el cuatrimestre de Capcom.

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