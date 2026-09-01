Los 11 mejores animes que ver en Amazon Prime Video. Desde el Papá Noel mazado hasta la nueva 'Ghost in the Shell', con samuráis, magical girls y aliens pasados de rosca

Cada plataforma de streaming se ha ido desmarcando poquito a poco de sus competidoras apostando por sus propios fichajes de anime. En Amazon Prime Video no han sido menos, y aunque en la plataforma tenemos la posibilidad de ver grandes series como 'Shingeki no Kyojin' o 'Vinland Saga' y de acceder a los catálogos de AnimeBox, Crunchyroll y Jonu Play, también se han ido labrando su propio listado de animes exclusivos.
Cada nuevo trimestre han ido fichando más y más series. Y si no sabemos por dónde empezar, aquí van varios animes imprescindibles que se pueden encontrar únicamente en el catálogo de Amazon Prime Video.
City the Animation
Una de las series más divertidas que podemos encontrar en la plataforma, especialmente si nos gusta 'Nichijou'. 'City the Animation', también de Keiichi Arawi, se centra en las vidas de tres estudiantes universitarias tratando de mantenerse a flote en la gran ciudad.
Aunque no son las únicas protagonistas, y realmente tenemos una colección tremenda de escenas de humor absurdo que se solapan entre sí y demuestran que está ciudad está muy viva.
The Ghost in the Shell
El remake de 'Ghost in the Shell' ha sido uno de los fichajes estrella de la plataforma, y una de las mejores series de anime de 2026. Una nueva versión del manga de Masamune Shirow, más cercana al original y con una explosión de color.
En un futuro cercano, Motoko Kusanagi lidera un equipo de Seguridad Pública encargado de investigar crímenes tecnológicos y cyber-terrorismo. Un pilar del cyberpunk que ha vuelto con muchísima fuerza y una animación que quita el aliento.
Tatsuki Fujimoto 17-26
Otro de los animes más curiosos de la plataforma es esta antología de anime que adapta varias historias cortas de Tatsuki Fujimoto, el autor de 'Chainsaw Man'. Cada corto ha sido animado por un estudio diferente con su propio toque y estilo, dejándonos una colección bien variadita y una calidad tremenda.
Si nos gustan las historias cortas para no liarnos demasiado, aquí tenemos de todo, con el toque único y esperpéntico de Fujimoto.
Nippon Sangoku
Una de las grandes joyas escondidas de 2026 ha sido 'Nippon Sangoku: Las tres naciones del sol carmesí', una distopia ambientada tras una devastadora guerra nuclear que ha hecho que Japón revierta al siglo XIX, tecnológicamente hablando.
Años después, un joven comienza un movimiento para tratar de unificar de nuevo Japón, con un drama político cautivador y tremendamente adictivo.
Dororo
Adaptando el clásico de Osamu Tezuka, tenemos esta vuelta de tuerca firmada por MAPPA, el estudio detrás de 'Jujutsu Kaisen'. 'Dororo' es uno de los animes más crudos de la plataforma, pero con una historia que cautiva desde el primer momento.
'Dororo' sigue a un niño deforme, cuyo padre le ofreció a los demonios, y ahora intenta recuperar las partes perdidas de su cuerpo. Ahora viaja junto con su hermano adoptivo, buscando venganza y ajustar cuentas con quien le destruyó la vida.
Magical Girls S.A. Magilumiere
Ser una magical girl es una profesión como cualquier otra, aunque tiene sus riesgos al enfrentarse a unas misteriosas criaturas conocidas como Kaii. Kana Kasuragi se acaba de graduar de la universidad, y es fichada por una start-up de magical girls para exterminar a estas criaturas.
'Magical Girls S.A. Magilumiere' es un curioso giro al género, entre serie de acción y parodia pero tremendamente entretenida. Especialmente si buscamos un anime con protagonistas más adultos y que se enfrentan a problemas del día a día en el trabajo... Ya sea en la oficina o luchando contra monstruos.
Inazuma Eleven
Con perdón de 'Oliver y Benji', 'Inazuma Eleven' puede presumir de ser uno de los mejores animes de fútbol de la historia. Un clásico que marcó a toda una generación, y que según a quién preguntes pegó aún más fuerte que los videojuegos.
El equipo del instituto Raimon esta de capa caída y solo le quedan siete jugadores. Pero Mark Evans sueña con ganar el campeonato nacional, así que empieza a reclutar a otros jugadores y a entrenar duro para poder cumplir sus sueños.
Una estrella más radiante que el sol
Si nos gustan los animes de romance e instituto, tenemos una opción redonda con 'Una estrella más radiante que el sol' ('Taiyō Yori mo Mabushii Hoshi'), uno de los estrenos más recientes de la plataforma.
Un romance entre dos amigos de la infancia que se reencuentran en el instituto. Con Sae Iwata, que lleva enamorada desde siempre de Koki Kamishiro desde siempre... pero entonces resulta que se ha vuelto alto, guapo y popular justo antes de graduarse.
El incidente Darwin
Una de ciencia ficción y thriller. 'El incidente Darwin' viene precedido por el éxito de su manga, aunque la adaptación a anime ha pasado bastante desapercibida. Después de que un grupo activista de los derechos de los animales irrumpan en un laboratorio, encuentran a una chimpancé embarazada de un híbrido de mono y humano.
Es Charlie, un espécimen único que es criado por padres humanos que pronto empieza a mostrar habilidades más allá de lo posible para humanos o chimpancés.
Sanda
El estudio de 'Dandadan' nos dejó con su sello único esta genial adaptación de 'Sanda', de Paru Itagaki. Una distopia de fantasía y ciencia ficción en el que la Navidad ha pasado a ser una leyenda y Papá Noel es solo un mito.
Sanda Kazushige es un chaval normal de 14 años que un día descubre que tiene un linaje único: es un descendiente de Santa Claus, y cuando se rompe el sello que mantenía sus poderes limitados se convierte en un señor barbudo mamadísimo que quiere traer la felicidad a todos los niños del mundo.
Look Back
Otra pieza única de Tatsuki Fujimoto, aunque 'Look Back' es una película contenida de menos de una hora que te estruja el corazón y no deja indiferente. Una de las mejores apuestas de Amazon Prime Video por el anime y que pronto tendrá su versión en acción real de la mano de Koreeda.
Es la historia de dos niñas, Fujino y Kyomoto, que empiezan con una suerte de rivalidad pero pronto se hacen amigas por su gran amor por el dibujo. Así empiezan a crear sus propios mangas juntas, aunque surge una brecha entre ambas que lo cambia todo.
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