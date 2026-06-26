El nuevo anime de 'Ghost in the Shell' es puro cyberpunk, pero ha sido hecho 100% sin inteligencia artificial: "Es ciencia ficción, pero también una obra espiritual"

En nada arrancan los animes de verano, y uno de los platos fuertes del trimestre sin duda es el remake de 'Ghost in the Shell', que llega el próximo 7 de julio directamente a Amazon Prime Video.

La obra de Masamune Shirow es uno de los pilares de la ciencia ficción moderna, especialmente del cyberpunk. Pero aunque sea muy cyberpunk eso de meternos en inteligencias artificiales, desde Science SARU quieren dejar claro que su nuevo anime es una creación completamente artesanal y humana.

La IA no crea con amor

En Science SARU, el genial estudio detrás de 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Dandadan', han aprovechado su visita al Festival de Annecy para presentar a lo grande 'Ghost in the Shell'. Y, ya de paso, el director Toma "Mokochan" Kimura y el productor Kohei Sakita han hecho una declaración de intenciones sobre el uso de la IA en el anime.

"Esto es una serie dibujada a mano, hecha por humanos para resaltar la humanidad en la historia", dijo Mokochan, como reportan desde Cartoon Brew. "El anime es ciencia ficción, pero también es espiritual, lo que significa que era crucial que los humanos estuviéramos involucrados en cada paso del camino. Este proceso de trabajo continúa lo que fue construido por directores legendarios como Hayao Miyazaki e Isao Takahata".

El productor Sakita también compartió una tabla con la cantidad de elementos dibujados a mano en la serie, explicando que ha sido tres veces más que lo que sería habitual en un anime de hoy en día. Aunque, como Mokochan explicó, el que no se usase IA no significa que tengan miedo a las nuevas tecnologías, y un proyecto de una escala tan grande como 'Ghost in the Shell' ha necesitado sacar la maquinaria pesada. Lo que significa que se ha usado tecnología puntera con mejoras CGI para sacarle el máximo partido al trabajo de los animadores del estudio.

"Si íbamos a usar 3D, yo quería que fuera solo para algo que fuera imposible a hacer en 2D. Soy muy fan de los juegos shooter en primera persona, y necesitamos sets en 3D para poder replicar esos movimientos de cámara en ciertas escenas", continuó el director. "Cuando la gente dibuja, es algo fantástico. Pero con el CGI, se vuelve matemático, era algo que me intrigaba".

Mokochan y Sakita también explicaron que querían capturar la esencia y la estética de 1989, cuando se publicó el manga, con tecnología inspirada por la de esa era y con cada detalle dibujado a mano, incluyendo cada cartel que se ve por la calle. "Queríamos que fuera kanji, pero se volvió mucho trabajo y terminamos haciendo galimatías sin sentido. Lo decidimos mucho antes de que la IA se pusiera de moda, por favor, sabed que se usó cero IA generativa en el proyecto".

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