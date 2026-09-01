El actor de Zoro en 'One Piece' quiere rodar uno de los arcos más queridos del anime, aunque sabe que la serie de Netflix tiene un gran problema: "Tendré 85 años"

La tercera temporada de 'One Piece' de Netflix ya cerró su rodaje a principios de verano de manera oficial. Se ve que en la plataforma han querido coger un buen ritmo y evitar los grandes parones entre temporadas, porque su estreno está previsto para algún momento de 2027.

Eso sí, si quieren llegar a ponerse al día con el manga, o simplemente llegar al ecuador de la historia con el momento del salto temporal, en Netflix van a tener que pillar carrerilla. Porque Mackenyu, quien interpreta a Zoro en el live action, cree que esto va a ser una carrera de fondo.

Soñar es gratis

La primera temporada de 'One Piece' se estrenó en 2023 y la segunda se ha hecho de rogar hasta 2026. Siendo justos, en medio tuvimos una huelga de actores, otra de guionistas y una producción así lleva tiempo, pero el reparto de la serie se ha hecho a la idea de que van a estar muy metidos en el proyecto durante años y años.

Mackenyu anteriormente habló de que le encantaría llegar al Arco de Wano, lo que tiene bastante sentido porque la isla tiene una ambientación inspirada en el Japón feudal. Por desgracia, y al ritmo que va la serie adaptando el manga de Eiichiro Oda, ya se ha hecho a la idea de que tiene que pasar mucho tiempo para ello, y durante la Anime NYC llegó a afirmar que: "Para entonces tendré 85 años".

Lo cierto es que el Arco de Wano fue un auténtico bombazo, que nos dejó algunos de los momentos más emocionales de todo el anime y también introdujo al Gear 5 de Luffy. Así que llegar a verlo en acción real sería un sueño tremendo para todos los seguidores de la serie... Aunque mientras tanto, Mackenyu se ha propuesto un objetivo más realista, y que quizás podamos llegar a ver de aquí a unas pocas temporadas.

"Enies Lobby suena increíble Me encantaría llegar a ver a Usopp quemando la bandera", dijo Mackenyu, como recogen desde ComicBook, referenciando uno de los arcos más queridos por los fans.

Habrá que ver qué ocurre con el futuro de la serie. Porque aunque 'One Piece' continúa haciendo buenos números, sufrió un bajón de visualizaciones desde su primera temporada. Estamos pendientes de ver si la serie en acción real tiene piernas más allá de su tercera temporada, y especialmente si Netflix consigue mantener el ritmo de producción para evitar que a sus protagonistas se les pase el arroz y dejen de ser creíbles como un grupo de adolescentes y veinteañeros.

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