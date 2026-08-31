‘La constelación del perro’ es la última película donde Ridley Scott intenta buscar el optimismo dentro de un mundo desolador

‘La constelación del perro’ (’The Dog Stars’) es el último esfuerzo de un Ridley Scott tan prolífico como irregular, intentando afrontar la ciencia ficción esta vez desde un realismo más crudo y un mundo distópico más devastado que la ultraépica tecnológica de ‘Blade Runner’. No es que funcione, de hecho puede situarse fácilmente entre sus peores películas, aunque no es problema de intentar salirse de una zona de confort.

Es posible que la zona de confort de Ridley Scott no exista realmente, aunque tenga su tendencia a la acción épica o a la ciencia ficción visionaria. De vez en cuando se revuelve para explorar dramas más humanos, y en ocasión ha intentado hacer comedia ligera. Es la clase de variedad que le vuelve un autor complicado de descifrar, y del que es complicado trazar una visión concreta.

Probablemente la mayoría optaría, dada la contundencia visual de su estilo y lo recurrentes que son las historias de violencia o de gente luchando contra un poder tiránico, por considerarlo un pesimista. Alguien que observa con bastante decepción como el mundo tiende a su propia destrucción, o donde el mal esta tan presente que resulta complicado escapar o pensar en algún tipo de esperanza.

Ya sea mirando al pasado o al futuro, una película de Scott presenta estructuras opresivas como la terrible corporación de ‘Alien, el octavo pasajero’ y sus precuelas o un imperio romano corrupto por emperadores maliciosos en ambas películas de ‘Gladiator’. Esto es común tanto en sus grandes obras imprescindibles como en sus patinazos.

Intentar buscar un futuro

A partir de aquí ligeros spoilers de ‘La constelación del perro’

‘La constelación del perro’, con todos sus problemas de calidad, parece trazar la misma conclusión con un mundo donde pueblan tribus salvajes o comunidades que abrazan lo homicida disfrazado de culto religioso, y los personajes más veteranos rechazan creer en un futuro mejor. Sin embargo, la película ofrece en Jacob Elordi un personaje que, para alguien que lo ha perdido todo, intenta creer que aún se puede hacer algo por mejorar la sociedad.

Scott tiene cierto cinismo en la manera que observa el mundo que luego traslada al cine, pero siempre acaba rebelándose contra el mismo al final. Es, en el fondo, un optimista, y tanto ‘La constelación del perro’ como su manera de abrazar un formato de historia con héroes inspiradores, intenta pelear contra lo opresivo o lo tiránico para trazar algo viable para las futuras generaciones.

No siempre es constante con esta visión, pero sí que es frecuente que sus héroes, sobre todo los masculinos, intenten redimirse de los fracasos del pasado, aunque sea por honor. Algo de eso subyace también su última película, aunque su nefasto guion y una dirección apresurada hagan por disipar esa sensación. Pero incluso en una película de usar y tirar de las que a veces le salen, Ridley Scott demuestra ser un autor con visión concreta del mundo y del cine.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia