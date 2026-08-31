Esta comedia de los años 30 nominada al Oscar es una de las más originales de todos los tiempos. Tanto que después fue copiada hasta la saciedad

Todo el mundo conoce esta historia, aunque quizá no sepa que tiene un nombre concreto: un personaje con pocos recursos -o que directamente vive en la pobreza- lleva tiempo mintiéndole a alguien sobre la supuesta vida de lujo que lleva. En sus cartas presume de dinero, éxito o incluso de una vida amorosa de ensueño, hasta que llega ese momento inevitable en el que ese pariente anuncia que va a visitarle y quiere comprobar con sus propios ojos todo eso de lo que alardea.

El protagonista entra entonces en pánico y recurre a sus amigos para montar una farsa durante unos días: alquilar una mansión, conseguir ropa elegante, inventarse una identidad y, con un poco de suerte, evitar que nadie descubra la verdad. Es una premisa tan reconocible -de hecho tiene un nombre como tropo narrativo- que parece haber existido desde siempre, pero tiene un origen concreto.

La primera repetición de muchas

La historia apareció en numerosas ocasiones después de su origen, desde episodios de 'Dos chicas sin blanca', 'Frasier', 'The Big Bang Theory', 'Cómo conocí a vuestra madre', 'Seinfeld' hasta series como 'Pequeñas mentirosas', cuya premisa llegó a apoyarse por completo en este tipo de engaño. Pero muchas de estas versiones beben de una misma película de 1933: 'Dama por un día', dirigida por Frank Capra y basada en el relato de Damon Runyon publicado en 1929. La película incluso fue nominada al Oscar a Mejor película, aunque su influencia posterior quizá haya sido mucho mayor que cualquier premio.

La protagonista es Apple Annie (May Robson), una anciana sin hogar que sobrevive vendiendo manzanas por las calles de Nueva York. Es una mujer dulce y querida por quienes la rodean, especialmente por el gánster Dave (Warren William), convencido de que las manzanas de Annie le traen buena suerte en el juego. Durante años, Apple Annie ha estado escribiendo cartas a su hija Louise (Jean Parker), que se crió en un convento español, haciéndole creer que es una sofisticada mujer de la alta sociedad llamada E. Worthington Manville. El problema llega cuando Louise anuncia que va a visitar Nueva York acompañada de su prometido, un lord español llamado Carlos (Barry Norton).

Apple Annie teme que su hija descubra inmediatamente que todo era mentira, pero Dave decide echarle una mano. Junto a su novia, la propietaria de un club nocturno Missouri Martin (Glenda Farrell), consigue ropa elegante para transformar a Annie y busca un lugar adecuado donde pueda hacerse pasar por una mujer adinerada. Incluso reclutan a un jugador de billar para que interprete al supuesto "Juez Manville", el distinguido marido de Dame Manville. Pero la situación se complica cuando varios periodistas empiezan a sospechar de la repentina aparición de esta nueva dama de la alta sociedad y se preparan para investigar quién es en realidad.

Y aquí es donde la película se vuelve todavía más disparatada. Para evitar que los periodistas descubran el engaño antes de que Louise pueda reencontrarse con su madre, Dave decide secuestrarlos y mantenerlos escondidos durante la visita. El plan da pie, de paso, una trama paralela en la que la policía local queda en evidencia por su incapacidad para encontrar a los periodistas desaparecidos. Todo funciona como una comedia de enredos, pero debajo de todo este caos hay una historia sorprendentemente tierna sobre la lealtad y la amistad maravillosa.

Además, la película merece ser reivindicada por la interpretación de May Robson, una actriz que hoy quizá no sea demasiado conocida, pero que tuvo una larguísima trayectoria. Comenzó trabajando en el teatro en la década de 1880 y pasó al cine mudo antes de adaptarse también al sonoro. Durante los años 30 apareció en muchas películas y continuó trabajando hasta 1942, cuando murió a los 84 años. 'Dama por un día' destaca especialmente por su mezcla de ternura, humor y picardía, y por convertir a sus personajes criminales en una inesperada red de apoyo para una anciana que solo quería mantener viva la imagen que su hija tiene de ella.

Lo más curioso es que la película original se adelantó a uno de los clichés que después definirían esta clase de historias: la gran revelación de la mentira. Muchas versiones posteriores de este tropo narrativo terminan cuando se descubre el engaño y el protagonista es obligado a asumir las consecuencias y aprender una lección. 'Dama por un día', en cambio, toma un camino diferente y evita convertir esa revelación en el centro de la historia. Años después de su estreno, la idea seguiría viva, y después se convertiría en una de esas tramas que Hollywood no deja de reciclar.

Mientras tanto, la película la podéis encontrar en Filmin.

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