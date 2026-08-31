Ridley Scott fracasa en taquilla y deja vía libre a Tadeo Jones y el Coyote para triunfar con su plan y amasar millones

Tras un verano repleto de millones y millones en taquilla empieza la temporada de otoño y, con ella, momentos de escasez. Es lógico: 'Spider-man: Brand New Day' sigue copando la taquilla estadounidense pero, lógicamente, no recauda lo mismo en su semana 5 que al principio, y este fin de semana el total ha bajado de los 100 millones por primera vez desde abril. Nada preocupante, porque, salvo 'La constelación del perro' todas las películas siguen triunfando a su manera. Ridley Scott, por otra parte... ay, Ridley.

El Coyote se come al perro

Todo agosto ha estado dominado por Spider-man en la taquilla americana, y está a muy pocos millones de convertirse no solo en la película que más ha recaudado en la taquilla de Estados Unidos, sino también en ser la única que supere los 1000 millones solo en su país de origen. De momento lleva 891 millones, y la cifra a batir son los 936 millones de 'El despertar de la Fuerza'. Vamos, que lo tiene hecho. En el global, suma ya 2332 millones y se sitúa en el cuarto puesto de las más taquilleras de la historia, a tan solo 2 millones de 'Avatar: el sentido del agua', lo que conseguirá hoy mismo. ¡Y aún queda su estreno en Japón! Mientras contemplamos su lento descenso, y con 'Vengadores: Endgame' demasiado lejos (y más tras su próximo reestreno), solo nos queda aplaudir esta trayectoria en taquilla única, que no irrepetible.

En el puesto 2, a pesar de que muchos la daban por muerta, está 'Coyote vs ACME', que suma 15,4 millones de dólares en la taquilla yanqui y ha sido un éxito ya en otros países como México, donde han ido casi tantos espectadores como en todo Estados Unidos. La apuesta por una película ya muerta le ha salido bien a Ketchup, el boca-oreja es buenísimo y no nos debería extrañar si acaba siendo uno de los grandes éxitos de la temporada con un buen aguante. Final feliz para los Looney Tunes. Todo lo contrario que Ridley Scott, que, desde el puesto 5, ha estrenado 'La constelación del perro' ante la indiferencia general. 8 millones en Estados Unidos y 19,3 en la taquilla global para contrarrestar un presupuesto de 110 millones. Uf. Cuesta creer que nadie le vaya a volver a dar esa cantidad de dinero para jugar después de otro fracaso como este.

Ridley es el único triste con la taquilla de esta semana, porque 'La Odisea' sigue fuerte desde el top 3 a punto de cumplir dos meses en la cartelera: ha superado los 1550 millones mundialmente y su meta actual son los 1800 (¡y pensar que había gente convencida de que sería un fracaso para la historia!). Mientras no tenga rival en IMAX, va a seguir haciéndose de oro, y bien ganado se lo tiene. Tras ella, en el puesto 4, está 'Insidious: Fuera del más allá', que en solo 2 semanas ha recaudado 110 millones en todo el mundo y tendrá una recaudación en la media de la saga, probablemente superando los 189 millones de 'La puerta roja' en 2023. Progresa adecuadamente, vaya.

Lo que no esperaba tanta gente era que 'Buddy', la película de terror dirigida por el autor de esa obra maestra que es 'Too many cooks', Casper Kelly, llegara al top 6 con 5,3 millones: muy, muy cerca de Ridley Scott... Habiéndose estrenado en un tercio de cines. El resto de la taquilla, por su parte, está repleta de película que se han quedado a medias y éxitos de los que pocos hablan. Del puesto 7 al 10, 'El final de Oak Street' (105 millones frente a un presupuesto de 85 millones), 'La Patrulla Canina: la Dino-película' (suma 124 millones, suficiente para hacer una siguiente entrega), 'El motín' (solo 19,8 millones en todo el mundo, que no impedirán que Jason Statham vuelva una y otra vez) y 'Tony' (que con 12 millones totales sigue aguantando).

¿Hasta cuándo aguantará Spidey en el número 1? Es difícil de decir: puede ser el 'Onslaught' de A24, pero si tuviera que apostar diría que la ganadora, el 11 de septiembre, será 'Prácticamente magia 2', cuya preventa está yendo increíblemente bien. Son unos aficionados: ¡En España, la araña ya ha caído!

La araña se cayó por el fregadero

En España, por ir a la contra, hemos subido en espectadores: los 910.000 espectadores de este fin de semana supone el quinto mejor fin de semana de agosto desde 2016. Y no es gracias a Spidey, que ha caído hasta el ¡cuarto! puesto, sino de 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', que ha hecho 1,48 millones de euros este fin de semana y lleva ya 2,87 millones recaudados. Un éxito absoluto, vaya, que en sus cinco días de estreno pulveriza los datos de sus predecesoras en la saga (aunque sea hacer un poco de trampa). Superará los 10 millones y hace que muchos nos preguntemos por qué demonios no se está apostando más por la animación española.

En el segundo puesto, resistiendo sin temor, seguimos teniendo a 'La Odisea', capaz de enfrentarse a la todopoderosa Marvel. Ha hecho 916.000 euros este fin de semana y lleva camino de ganar 35 millones el próximo fin de semana: una cifra bestia que solo Spider-man supera con 36 millones totales. Sin embargo, el Trepamuros ha bajado hasta el puesto 4 de taquilla, ofreciendo el 3 al reestreno de 'Harry Potter y la piedra filosofal', con 907.000 euros, que demuestra que, por mucho boicot que queramos hacer, esta saga no entiende de cancelaciones. La han reestrenado enésimas veces, y siempre les sale bien. El infalible poder de la nostalgia.

En el quinto lugar se encuentra 'Insidious: Fuera del más allá' y justo detrás, en el 6, 'El ser querido'. ¿Es mala noticia que Rodrigo Sorogoyen no consiga atraer más público? Según como se mire. El fin de semana ha recaudado 578.000 euros, a los que hay que sumar los 310.000 de los dos días anteriores (hasta 888.000 euros). Palidece ante Tadeo Jones, pero hay que tener en cuenta que 'As Bestas' solo hizo 434.000 euros en 2022, así que se convierte en el mejor estreno del director, y probablemente tenga un largo recorrido en salas, que puede contar con reestrenos cuando la nominen a los Goya (¡Javier Bardem incluso puede rascar nominación a los Óscar!). Veremos.

La Cara B es la de Ridley Scott, efectivamente, que se ha estrenado directa al puesto 7 en un petardazo que apenas ha hecho más de medio millón de euros. Suficiente, eso sí, para ponerse por delante del otro "gran estreno" de la semana, 'Una noche al año', que empieza en el puesto 10 y ratifica que esta especie de 'La purga' sexual no ha interesado demasiado. En el puesto 8 y 9, por cierto, tenemos 'El final de Oak Street' y 'El Motín', que en España han tenido un recorrido decente.

¿Hasta cuándo podrá aguantar su reinado Tadeo Jones? La semana que viene habrá que ver si 'Cronos' consigue dar un éxito sorpresa (se lo merece, desde luego) o si 'Dulce sabor a muerte' consigue aquí el éxito que no tuvo en Estados Unidos. Sin embargo, yo diría que, al igual que en Estados Unidos, va a tocar esperar a 'Prácticamente magia 2' para ver un vuelco real en taquilla. Y después, empieza el bombardeo de estrenos otoñal: 'Coyote vs ACME', 'Resident Evil', 'La bola negra', 'Vengadores: Endgame - Encore', 'Fall 2', 'Digger', 'Street Fighter', 'La invitación', 'Clayface', 'El hombre que desafió al rey', 'Sacamantecas', 'Godzilla minus zero', 'Scrooge y los fantasmas de la Navidad', 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha'... Vamos, que no nos vamos a aburrir en un año que no deja de dar.

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