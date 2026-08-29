Ridley Scott confirma que está reescribiendo la nueva película de 'Alien' después de haber visto 'Romulus': "Creo que necesitan algo de ayuda"

Después de su progresivo declive en la gran pantalla —por suerte, en el mundo del videojuego hemos podido paladear de esa joya subtitulada 'Isolation', cuya secuela está a la vuelta de la esquina—, lo que menos esperaba era que 'Alien: Romulus' terminase siendo una "recuela" modélica que, entre paladas de nostalgia, nos brindó la que, probablemente, sea la mejor continuación de la saga desde la 'Aliens' de James Cameron.

Ridley, al... ¿rescate?

Pues bien, si estabas esperando como agua de mayo una 'Alien: Romulus 2' que ya estaba confirmada y que iba a correr a cargo de Rodo Sayagues, hombre de confianza de un Fede Álvarez que puso en marcha el proyecto después de firmar la primera parte, puedes esperar sentado, porque Ridley Scott ha decidido irrumpir como un elefante en una cacharrería para poner patas arriba la saga.

"Estoy reescribiendo la nueva película de 'Alien'. De hecho, de repente vuelvo a estar involucrado". Con estas palabras, Scott, padre de la franquicia, ha dejado caer durante una entrevista con AlloCiné que 'Alien Romulus 2' ha quedado al margen, criticando al largo de 2024 con cierta condescendencia:

La que salió el año pasado fue... bueno, está bien. Creo que necesita algo de ayuda, así que estoy de vuelta.

Dejando a un lado el hecho de que, cuando se estrenó 'Romulus', el bueno de Ridley felicitó a su director con un sentido "Fede, ¿qué puedo decir? Es cojonuda", si hay algo que espina de esta inesperada maniobra es que 'Alien: Romulus 2' ha pasado a convertirse en 'Alien: Covenant 2'. Y es que el plan del cineasta es continuar la historia de David, el androide interpretado por Michael Fassbender, que quedó inconclusa en 2017.

Bueno, ya tengo una idea para la próxima ‘Alien’. Hicimos ‘Prometheus’ y luego ‘Alien: Covenant’. Así que voy a retomar la historia donde la dejamos en ‘Alien: Covenant’. El personaje de Michael Fassbender, básicamente, se cree ahora que es Ozymandias.

Después de haber padecido 'Prometheus' y 'Alien: Covenant', y tras el jarro de agua fría que ha sido 'La constelación del perro', podemos decir con no poco pesar eso de que "no podemos tener cosas bonitas". Esperemos que el proyecto no termine pisando el de Álvarez y Sayagues.

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