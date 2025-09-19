"Llegas, haces una y te vas". Fede Álvarez no dirigirá la secuela de 'Alien: Romulus', pero se ha asegurado de que sus personajes reciban el trato que merecen

Está claro que a Fede Álvarez no le gusta repetirse con esto de las franquicias cinematográficos. Pese a no ser ningún extraño a las propiedades intelectuales, el chileno, que ha firmado el notable remake de 'Posesión infernal', ha pasado por la saga 'Millennium' con 'Lo que no te mata te hace más fuerte', y puso la primera piedra de una 'No respires' que tuvo su secuela cinco años más tarde. Álvarez no volvió a tocar estas sagas como director tras su participación directa en ellas como capitán del barco, y el caso de 'Alien' no ha sido una excepción.

Sólo se rueda una vez

Resulta que, tras la fantástica acogida de 'Alien: Romulus' –que recaudó 350 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto de 80— y su logro técnico y creativo, el bueno de Fede anunció a principios de este año que ya se encontraba trabajando en una secuela junto a Rodo Sayagues, prometiendo que llevaría la franquicia "donde no hemos estado antes" para "descubrir cosas que no hemos visto hasta ahora".

Pues bien, parece que las labores del cineasta se limitaran a lo estrictamente relacionado con el guión —y puede que con la producción—, porque según ha expresado el cineasta en una entrevista con TooFab, este tipo de trabajos en sagas consagradas son cosa de un bolo y pasar página, y ha utilizado como ejemplo a los realizadores involucrados en la línea principal de las aventuras y desventuras del Xenomorfo.

"No creo que fuese a hacerlo. Siempre supimos, justo cuando terminamos, que esto era una de esas cosas en las que llegas, haces una y te vas. Cameron, Fincher… todos esos directores que adoro, fueron e hicieron una sola. Obviamente, Ridley lo creó, tiene derecho a hacer un montón".

¿Por qué, entonces, se puso a teclear con Saguayes? El motivo, además de por el cariño que le han cogido a los personajes durante la creación y ejecución de 'Romulus', ha tenido que ver con la necesidad de protegerlos del hacha del escriba o escribas que hubiesen tomado su relevo.

"Queríamos escribirla, la verdad. Sencillamente porque amamos a los personajes que creamos y queríamos asegurarnos de que nadie los matara nada más empezar la siguiente. Se cargaron a Hicks y a Newt así, sin más. Oye, que no nos pase eso. La escribimos y nos aseguramos de que siguieran vivos, y ahora ya podemos dejar que alguien más la haga".

Por el momento no hay fechas de estreno, repartos —aunque cabe esperar volver a disfrutar del talento de Cailee Spaeny— o sinopsis de la secuela de 'Alien: Romulus', pero para ir abriendo boca podemos ir tirando de una 'Alien: Planeta Tierra' que está sorprendiendo a propios y extraños con unas cotas de calidad inesperadamente altas.

