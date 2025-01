Fede Álvarez ya prepara la secuela de 'Alien Romulus' antes incluso de que se anuncie oficialmente. "Será territorio inexplorado"

Es sorprendente saber que originalmente 'Alien Romulus' iba directa al streaming. Por mucho que su condición de "midquel" (al fin y al cabo se sitúa entre 'Alien' y 'Aliens') parezca condenarla a ser una producción de poca calidad o simplemente anecdótica, Fede Álvarez supo sacarle todo el jugo a un presupuesto ajustado y recaudar más de cuatro veces lo que costó hasta un total de 350 millones de dólares. Con estos datos, ¿de verdad alguien cree que no va a haber secuela?

En el espacio todos pueden oír tus gritos

Aunque Disney aún no ha confirmado nada, después de los últimos vaivenes de la saga 'Alien' es bastante lógico pensar que van a recibir con brazos abiertos una segunda parte de aquello que les ha funcionado. Y si 'Alien Romulus' no tiene jamás una secuela, que no sea porque Álvarez no se haya puesto ya a trabajar en ella, según le ha contado a Empire: "Rodo Sayagues y yo ya estamos trabajando en ella. Estamos emocionados viendo a dónde puede ir. Casi completamos todas las casillas de cosas que quería ver en la película anterior y trajimos de vuelta muchas de las cosas que no había visto en un tiempo. A donde vayamos ahora, será territorio inexplorado".

Creo que será muy emocionante ir con personajes que ya conoces de esta película a un sitio en la franquicia Alien donde no hemos estado antes, y descubrir cosas que no has visto hasta ahora.

Además, parece entender bien el motivo de hacer una secuela: no es por el mero dinero, sino por una historia que merezca la pena. "Normalmente, el error con las secuelas es hacerla porque puedes, y debido al éxito de 'Romulus' definitivamente podemos hacer una secuela. Pero no la haría a no ser que tuviéramos una idea realmente buena, algo que sea merecedor del título". Vamos, que si esperabas una secuela hecha de un año para otro y a toda prisa, te toca esperar un poco más a que tengan algo que realmente quieras ver.

En Espinof | 'Alien': todas las películas de la saga ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia