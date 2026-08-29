M. Night Shyamalan da un giro inesperado a su carrera tras más de 30 años: "Cuando algo me asusta suele ser porque estoy haciendo algo bien"

Hace 34 años, un realizador nacido en Mahé —India— debutó en el largometraje con una peculiar dramedia titulada 'Praying with Anger'. Siete años después, después de una segunda película estrenada bajo el título de 'Los primeros amigos', estrenaría una cinta de terror que le encumbraría como uno de los maestros del thriller contemporáneo. El nombre de esta joya es 'El sexto sentido'; el del realizador, M. Night Shyamalan.

What a twist!

En pleno 2026, el rey de los giros finales y de las narrativas imprevisibles ha experimentado su propia historia de ascenso, caída... y nuevo ascenso, porque tras el bache experimentado a principios de la década de los 2010, el bueno de Night ha estado viviendo una segunda juventud recuperando con creces su buena forma y regalándonos experiencias tan variopintas como las de 'Múltiple' o la catódica —y genial— 'Servant'.

Pero si algo caracteriza al cineasta y su obra es lo inesperado, y a sus 56 ha decidido aplicar esta máxima a su propia trayectoria profesional dando un bandazo que no veíamos venir. Y es que después de ese infravalorado divertimento titulado 'La trampa', nuestro Shyamalan va a dar un salto de fe —y de plataforma— para zambullirse en las siempre turbulentas aguas de YouTube con la apertura de su propio canal.

A fecha de hoy, solo podemos ver una suerte de tráiler del proyecto en el que el director promete una suerte de exploración a su lado más humano, mostrando sus miedos e inseguridades a la hora de enfrentarse a nuevos proyectos. Ya sea con vlogs hablando sobre su proceso, con fragmentos detrás de las cámaras o con reflexiones sobre el oficio y sus entresijos, va a ser un auténtico placer escucharle hablar.

Desgraciadamente, M. Night Shyamalan aún no tiene muy claro qué nos deparará este viaje, pero no me cabe la menor duda de que estaré esperando la notificación que anuncie su siguiente vídeo. ¿Traerá girito bajo el brazo? No tengo pruebas, pero tampoco dudas.

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