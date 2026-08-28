Gal Gadot confirma cuál es su futuro como Wonder Woman en el DCU de James Gunn. "Me siento muy agradecida"

Ya han pasado tres años desde que vimos por última vez a la controvertida Gal Gadot portando el Látigo de la Verdad de Wonder Woman, personaje al que interpretó por primera vez en la 'Batman v Superman' de Zack Snyder hace una década. Concretamente, fue durante un brevísimo cameo incluido en una 'The Flash' que puso patas arriba el ya difunto DC Extended Universe con un caos multiversal tan delirante como innecesario.

Cediendo el testigo látigo

Ahora con el DC Universe —sin el Extended— de James Gunn y Peter Safran dando sus primeros coletazos en la gran y la pequeña pantalla, una de las grandes dudas que circulan en torno al ambicioso proyecto de Warner Bros. es quién será la encargada de dar vida a la nueva Mujer Maravilla. Pues bien, durante una entrevista con Screen Rant, la propia Gadot ha vuelto a dejar claro que no será ella quien repita en el papel.

En la conversación, la intérprete zanjó este tema mostrando su agradecimiento por la oportunidad y deseando lo mejor a quien quiera que se calce la tiara de la Amazona tras recoger su testigo.

Es un personaje tan increíble que a muchos de nosotros nos importa tanto, así que, sea quien sea la que vaya a interpretarla, le deseo que disfrute de esta experiencia maravillosa con este personaje tan extraordinario. Y me siento muy agradecida por haber tenido la oportunidad de ponerme sus botas y rendir homenaje a este personaje increíble y a todo lo que representa.

Por el momento no hay ninguna confirmación oficial sobre quién dará vida a la Wonder Woman del DCU, pero todos los rumores apuntan a que Adria Arjona tomará el relevo de Gadot, haciendo su puesta de largo en 'Man of Tomorrow', la secuela de 'Superman' dirigida por James Gunn que acaba de finalizar su rodaje. Veremos en qué acaba todo, porque el fichaje sería redondo; aunque echaremos de menos escuchar a la no tan buena de Gal diciendo eso de "¡Kal-El, no!".

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