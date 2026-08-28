Disney+ acaba de renovar su mejor serie de 2026. 'Furious' tendrá temporada 2

Ya tenía toda la pinta, ya que lleva todo el verano que no se apea del podio de lo más visto de Disney+, pero no ha sido hasta ahora que desde la plataforma no han confirmado la renovación de la que para mí es, y de bastante lejos, su mejor serie nueva de este 2026. 'Furious' tendrá temporada 2.

Una noticia que llega a pocos días de que la serie emita el último episodio de la temporada 1, entrega que podremos ver el lunes 31. Sin entrar en spoilers, digamos que habrá que ver cómo plantea la creadora de la serie, Elizabeth Meriwether, esta nueva temporada, pero tiene pinta que tendremos un nuevo caso para Alice.

Caza de pederastas

Protagonizada por Emmy Rossum y Lola Petticrew, 'Furious' es un soberbio thriller inspirado en 'El caso de la viuda negra'. La trama sigue a una agente del FBI que se mete de lleno en la investigación de una ristra de muertes por sobredosis sospechosas. Comenzará una caza del gato y el ratón en una trama de tráfico sexual de menores en la que tanto policía como asesina lidiarán con cosas que le tocan muy de cerca.

Además de Rossum y Petticrew, ambas espléndidas, el estupendo reparto está formado por Quincy Tyler Bernstine y Scoot McNairy, junto con la participación especial de Jake Lacy, Rob Delaney, Hope Davis, Rob Yang y Steve Way.

La renovación no es de extrañar debido no solo a que ha sido todo un éxito (la nota de prensa habla de un crecimiento del 40 % entre el primero y el séptimo episodio), sino también a la evidente calidad de la serie. La verdad, si no la habéis visto, echadle un ojo porque es un thriller excelente.

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