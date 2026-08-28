Uno de los mejores animes románticos de Netflix prepara su regreso. La temporada 2 de 'Rompiendo el hielo' tiene fecha de estreno y viene cargada de emociones fuertes

Este año ha empezado bastante bien para los fans de los animes románticos y las historias de instituto. Uno de los mejores títulos que nos han llegado este 2026 sin duda ha sido 'Rompiendo el hielo' ('Kōri no Jōheki'), que arrancó en enero y se pudo ir siguiendo semana a semana en Netflix.

No nos hacen esperar

La primera temporada se despidió en abril tras 14 episodios, pero sus responsables no nos van a hacer esperar demasiado. La segunda temporada de 'Rompiendo el hielo' no solo está en marcha sino que además arranca el próximo 1 de octubre con los animes de otoño.

Así lo han confirmado desde Netflix con su nuevo tráiler, que la verdad es que apunta a que las cosas se van a poner bastante dramáticas. Con el poco tiempo entre temporadas, es mas que posible que esta segunda temporada ya estuviera aprobada de sobra pero que el estudio se haya querido tomar un pequeño descanso en lugar de emitir todos los capítulos de seguido.

Al fin y al cabo, el manga de Kocha Agasawa que adapta el anime ya cuenta con 14 volúmenes recopilatorios, con lo que hay material de sobra para unas cuantas temporadas más. Aunque habrá que ver qué depara el futuro a 'Rompiendo el hielo', ya que Studio Kai se declaró en la bancarrota el pasado abril y el futuro del estudio parece pendiente de un hilo.

Esperemos que lo nuevo de 'Rompiendo el hielo' sea un éxito arrollador. La primera temporada desde luego ha sido encantadora, y un nuevo clásico a tener en cuenta si nos gustan los romances de instituto.

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