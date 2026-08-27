Gary Oldman desvela una de las claves del éxito de 'Slow Horses', aunque asegura que también ha sido uno de sus mayores problemas: "Es una batalla constante"

De un tiempo a esta parte Apple TV+ nos tiene asegurado el sello de calidad con sus producciones propias, y una de sus series estrella tiene que ser 'Slow Horses'. la serie de espías protagonizada por Gary Oldman regresa el próximo 16 de septiembre con su sexta temporada, pero el propio Oldman reconoce que mantener el nivel no ha sido fácil.

La consistencia lo es todo

Por desgracia, parece que hemos normalizado del todo que las series de streaming nos tengan varios años esperando entre temporada y temporada. 'Stranger Things' es uno de los casos más sangrantes, con toda una década transcurriendo desde que se estrenó la primera temporada hasta que hemos visto el final de la última. Lo mismo se puede decir de 'Separación', también de Apple TV, que nos tiene mordiéndonos las uñas durante años hasta que lleguen los nuevos capítulos.

En 'Slow Horses' tienen claro que no quieren caer en esa peligrosa tendencia. Y desde el estreno del thriller de espionaje en 2022 han sido tremendamente consistentes, estrenando una nueva temporada cada año. Para Gary Oldman, sin duda es una de las claves que ha hecho la serie tan exitosa, con todo el equipo trabajando muy duro para poder mantener el ritmo y no decepcionar a sus seguidores.

"Inviertes en esta gente, en esta gente ficticia. Y entonces la serie se acaba, y tienes que esperar dos años y medio", sentenció Oldman en el Festival de TV de Edimburgo, como recogen desde Deadline, aunque tiene claro que "es una batalla constante" y un esfuerzo durísimo poder estrenar nuevos capítulos cada año.

Para Oldman, el papel de Jackson Lamb, el agente al mando de la unidad Slough House del MI5, ha sido como un regalo caído del cielo. "No tiene filtro, es directo, y no le importan un carajo las normas sociales. Es muy divertido interpretarle", aseguró el actor británico. Por lo visto es uno de los pocos trabajos a los que se enfrenta sin ningún tipo de ansiedad, porque está seguro de que la calidad y la química está siempre asegurada. Aunque mantener los calendarios de rodaje bien cerrados no sea una tarea fácil, por lo menos sabe que tiene el regreso a 'Slow Horses' asegurado cada año.

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