'El final de Oak Street' iba a tener un desenlace diferente. Ewan McGregor y Anne Hathaway hablan de un final más oscuro y complicado que una era plagada de dinosaurios

El final de ‘El final de Oak Street’ (’The End of Oak Street’) tiene mucha miga, y es de esos que te deja durante un par de días dándole vueltas y tratando de entender del todo qué ha ocurrido. Una fantástica aventura con mucha nostalgia ochentera, en la que una familia se ve transportada a una era plagada de dinosaurios, pero que originalmente iba a ser mucho más oscura que lo que ya es.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers de 'El final de Oak Street'

No estamos en casa

Ewan McGregor y Anne Hathaway interpretan a los padres de familia en 'El final de Oak Street', una aventura de supervivencia en la todo su barrio se transporta sin explicación a la era de los dinosaurios. Además de intentar salir con vida del evento, buscan la manera de volver a su época.

Justo en el tramo final, Greg, el personaje de McGregor, es devorado por un dinosaurio justo cuando parece que su matrimonio con Denise (Hathaway) se está arreglando. Una brutal escena que nos pone en tiempo de descuento y que empuja a la familia a buscar desesperadamente una forma de regresar a casa. La solución está en una de las misteriosas esferas luminosas que aparecen por la zona, que finalmente les devuelve a 1982.

Una vez de vuelta en su tiempo, Denise se da cuenta de que han regresado unos minutos antes del incidente que les llevó al pasado. Así que Denise empieza a hacer llamadas telefónicas para intentar sacar tanto a su marido como a todos los vecinos que sea posible de la zona. Esto crea una suerte de paradoja temporal, pero toda la familia termina unida y a salvo de los dinosaurios, y con Denise ahora convertida en una escritora de éxito.

Eso sí, originalmente 'El final de Oak Street' iba a tener un final diferente, y que también habría resultado mucho más oscuro y pesimista. En una versión original, Greg no conseguía sobrevivir, algo que por lo visto se modificó poco antes de que empezase el rodaje.

"Greg siempre moría en el guion, pero en la película original para la que firme, no volvía", reveló Hathaway. "Y eso es algo que se cambió poco antes de empezar a filmar. Tengo que darle todo el crédito a David [Robert Mitchell] y J.J [Abrams], porque tenían una fe ciega en que era lo correcto. Y me miraron y les dije... Chicos, yo estaba muy a bordo de la otra versión, no puedo saberlo. Estoy confiando en vosotros, que esto es lo que hay que hacer".

No era el único cambio que se hizo, ya que 'El final de Oak Street' no iba a devolver a la familia protagonista a 1982, sino que iba a terminar con otro viaje en el tiempo. Según reveló McGregor a USA Today, el salto de Denise y sus hijos a través del portal los transportaba "a una pradera, en la época de los colonos. No volvían a su tiempo, y el pobre Greg ni siquiera estaba ahí".

Un final que complicaba todavía más las cosas, ya que aunque estaban a salvo de los dinosaurios los dejaba varados en otra era que no era la suya. Y, viendo cómo se las gastaban los primeros colonos de Estados Unidos, quizás 'El final de Oak Street' habría terminado con una caza de brujas contra Denise y sus hijos.

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