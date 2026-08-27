Meses después de triunfar por sorpresa en cines, se estrena en HBO la comedia romántica más extrema del año

Es cierto que la comedia romántica convencional de estudio de Hollywood está de notable capa caída por abandono voluntario, aunque el género está sirviendo de caballo de Troya para experimentos de lo más atrevidos. Uno de los éxitos sorpresa de los últimos años en esta faceta ha sido y sigue siendo ‘El drama’ (’The Drama’).

Tenemos que inventarnos drama

Robert Pattinson y Zendaya protagonizan la comedia romántica más extrema que vas a ver este año, hasta el punto donde desafía ser de género. Llevada adelante por un cineasta surrealista y con capacidad de remover límites como Kristoffer Borgli, la película se estrena en streaming a través de HBO Max tras un notable triunfo en cines de más de 100 millones de dólares.

Charlie y Emma se encuentran nerviosos en los días previos de su boda, donde los preparativos se intensifican y tienen que tomar decisiones duras. Pero todo se complicará aún más cuando, durante una cena de mucho vino, la revelación de un antiguo y terrible secreto de uno de ellos alterará por completo la dinámica de la pareja.

A favor de Borgli, es de agradecer que no demore más allá del primer acto en revelar un secreto que, si todavía no se conoce, es mejor descubrir por uno mismo. Es todo un shock, y también un acto de gran provocación al espectador, pero uno que consigue ganarse a través de exploraciones interesantes de sus personajes y también de impresionante humor negro.

Una película no tiene realmente derecho a ser tan graciosa con un tema como este, pero ‘El drama’ sabe emplearlo como incitador de un conflicto que permite explorar la percepción humana. Cómo esta se altera profundamente ante determinadas revelaciones y cambia cómo vemos a la otra persona, o incluso cómo nos preocupamos de cómo vamos a ser valorados por otros.

Borgli es capaz de tener su irreverencia de aparente cineasta rebelde, pero también dar una película que cala en el público y le permite no sólo tener conversación jugosa al acabar el visionado sino también volver a reírse recordando determinados momentos o personajes. Ser capaz de entretener y provocar es complicado, pero es lo que hace de ‘El drama’ una de las películas del año.

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