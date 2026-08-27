Netflix rara vez se ha atrevido a producir una miniserie tan oscura. Tiene sólo 4 episodios y es una nueva versión de un clásico que traumatizó a una generación

Con el paso de los años ha ido cambiando nuestra relación con las historias que disfrutamos durante la infancia y no dejamos de discutir sobre si determinadas películas, series o libros son demasiado oscuras para los más pequeños, aunque yo soy de las que piensa que también se puede recordar esa época con una mezcla de trauma y nostalgia. Porque algunas obras también nos enseñaron, a base de sustos y pesadillas, que el mundo de la ficción infantil también podía ser bastante cruel.

Y pocas historias representan mejor eso mismo que 'La colina de Watership'. La miniserie basada en la novela de Richard Adams, publicada en 1972 -y sobre todo la célebre película animada de 1978-, porque hablan del duelo, la violencia, el poder y la supervivencia. En 2018, la BBC y Netflix recuperaron el relato en forma de miniserie de cuatro episodios y aunque su estilo de animación chirríe un poco, sigue siendo una historia tremendamente poderosa.

No hay que tratar a los niños como si fueran tontos

La historia comienza en la madriguera de Sandleford, donde Fiver, un pequeño conejo con la capacidad de tener visiones, ve algo terrible que ocurrirá en el futuro: la destrucción inminente de su hogar. Ni él ni su hermano Hazel consiguen convencer al líder de la madriguera de que deben marcharse, así que un grupo de once conejos decide escaparse por su cuenta y emprenden un viaje en busca de un nuevo hogar.

Hazel, que no ocupaba una posición especialmente importante dentro de la jerarquía original, termina convirtiéndose en el líder del grupo mientras se enfrentan a depredadores, enemigos y otras comunidades de conejos. La premisa parece sencilla, pero 'La colina de Watership' siempre ha escondido una historia mucho más adulta sobre el miedo, la libertad, la organización social y la necesidad de encontrar un lugar al que pertenecer.

La miniserie de Netflix y BBC suaviza mucho algunos de los aspectos más brutales de la película de 1978, pero no llega a renunciar por completo a la oscuridad del material original. Y ahí está precisamente parte de su encanto, porque sigue siendo una historia de supervivencia protagonizada por animales que saben que pueden morir. Es, en otras palabras, una aventura con conejos que funciona mejor cuando recuerda que Richard Adams nunca escribió solamente una historia sobre animales.

Además, ayuda muchísimo el reparto de voces de la versión original. James McAvoy presta su voz a Hazel, Nicholas Hoult interpreta a Fiver, John Boyega da vida a Bigwig y Ben Kingsley se encarga del temible General Woundwort. Y este es uno de los puntos fuertes de la producción, porque consiguen aportar emoción y personalidad a unos personajes cuya animación no siempre está a la altura.

Puede que no sea una serie perfecta, pero su corazón permanece intacto y es una versión muy bonita a su manera, capaz de acercar a todas las generaciones el mensaje ecologista de la obra original. Y solo por eso merece una oportunidad: porque aunque no tenga el impacto visual de la película de 1978, sigue siendo una historia que resiste al paso del tiempo.

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