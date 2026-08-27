En 3 días llega a Netflix la segunda entrega de una ambiciosa trilogía de ciencia ficción. La esperada secuela de una de las mayores sagas de mechas de la historia

Netflix tiene varios fichajes de anime planeados para los próximos meses, pero esta misma semana llega la segunda película de 'Mobile Suit Gundam: Hathaway' apenas unos meses después de haberse estrenado en Japón. Una secuela para la película de 2021 que continúa una ambiciosa trilogía de mechas y ciencia ficción.

La lucha sigue

'Mobile Suit Gundam: Hathaway' adapta las novelas ligeras del mismo nombre de Yoshiyuki Tomino, el legendario creador de 'Gundam'. Esta trilogía se ambienta en Universal Century, explorando esta línea temporal principal con un nuevo protagonista inspirado por Amuro Ray y Char Aznable.

La primera película de la trilogía se estrenó en 2021, y la segunda, 'Mobile Suit Gundam: Hathaway - The Sorcery of Nymph Circe' se estrenó en Japón a principios de este mismo año. La espera entre películas tiene bastante sentido, porque al fin y al cabo en Sunrise estuvieron muy ocupados con las nuevas series de la franquicia, y especialmente porque las películas de 'Hathaway' están siendo aclamadas por su increíble calidad visual.

En Netflix ya teníamos disponible la primera película de la trilogía 'Mobile Suit Gundam: Hathaway', y el próximo domingo 30 de agosto también aterriza la segunda, 'The Sorcery of Nymph Circe'. Esta secuela continúa directamente los eventos de la primera, con Hathaway Noa enfrentado a la Federación Terrestre y un brutal ataque terrorista que sacude todo.

Si nos gustan los animes de mechas, y en especial para los fans de 'Gundam', 'Hathaway' se está convirtiendo en una curiosa secuela de la historia planteada original, desarrollada por su mismo creador y con más tensiones políticas de por medio. La parte mala es que a estas alturas hay que llegar un poco con los deberes hechos y puestos al día con Universal Century, y esto puede llevar tiempo.

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