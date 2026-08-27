¡Spider-man se ha descolgado del número 1 en taquilla! La culpable, una franquicia española que ha batido su propio récord

Mientras todos los críticos teníamos los ojos puestos en Rodrigo Sorogoyen y 'El ser querido', el público general, que aún está de verano y con chavales en casa, ha decidido dar de lado (de momento) a la película y lanzarse en masa a ver 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', que en su primer día en cines ha sido tal exitazo que incluso ha roto la telaraña de 'Spider-man: Brand New Day'. Aunque 'Insidious: Fuera del más allá' ya superó el pasado viernes a Marvel, la película de animación tiene pinta de que ha llegado a ese puesto para quedarse.

Tadeo Jones contra Spidey

Tenía que llegar tarde o temprano el día en el que Spider-man cayera a un segundo puesto, y Tadeo Jones era uno de los más señalados para romper su racha. Lo ha hecho, además, por todo lo alto: en un solo día ha sumado 165.000 espectadores, o sea, 935.000 euros, en el que es el mejor inicio histórico de toda la saga. De hecho, supera en 22.000 espectadores el primer día de 'Las aventuras de Tadeo Jones', hace ya 14 años.

La cifra, que ha dado la propia Mediaset, supera al primer día de 'Toy Story 5', un éxito sin precedentes que probablemente situará los datos de este fin de semana largo en torno a los 5 millones de euros. De hecho, 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' es ya el segundo mejor estreno español del año, tan solo detrás del espectacular primer día de 'Torrente Presidente', y a la espera de lo que hagan Los Javis con 'La bola negra'.

Pero claro, todo ganador tiene un perdedor, y en este caso es 'El ser querido', la fantástica película de Rodrigo Sorogoyen que solo consigue auparse al quinto puesto (tras Tadeo Jones, Spider-man, 'Insidious' y 'La Odisea') con 196.771 euros recaudados y casi 35.000 espectadores. Se supone que la cifra irá a más con los días y acabará siendo positiva para el estudio, pero tiene difícil llegar a los 9 millones de presupuesto. Eso sí, tiene todas las cartas para jugar una carrera de fondo larguísima, así que solo queda sentarse a ver su resistencia cuando el arqueólogo español pierda fuelle con el inevitable inicio de las clases.

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