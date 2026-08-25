'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' es la mejor entrega de la saga en años. No era difícil, pero apostar por la familia como motor impulsor funciona de miedo

Si hablamos de sagas de animación, ninguna ha funcionado tan bien en España como 'Tadeo Jones'. De unos cortos animados que se movían con dificultad entre la parodia y el homenaje a Indiana Jones a una franquicia tremendamente exitosa que ahora estrena su cuarta película.

'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' llega a los cines este 26 de agosto, siguiendo la tradición de explorar lugares lejanos, grandes ruinas, y algún girillo de tuerca con el que la saga consigue reinventarse para bien.

La familia lo es todo

Esta 'Tadeo Jones 4' nos lleva directamente a Londres, y ya de paso nos presenta a un nuevo miembro en la familia. Siguiendo la tradición de las sagas animadas, ahora Tadeo y Sara tienen su propia hija, Oli, y a la responsabilidad de ser padres se les suma un nuevo misterio con un artefacto perdido que recuperar.

En este caso, Sara anda tras la pista de la mítica lámpara maravillosa, que pasó de las manos de Aladino a la de las de Ali Babá y sus cuarenta ladrones y numerosos personajes han intentado hacerse con ella a lo largo de la historia. Pero durante las idas y venidas para impedir que caiga en malas manos, pues Momia formula un deseo y toda la tropa termina atrapada en el pasado.

La verdad es que nunca he terminado de entrar a trapo con la saga de 'Tadeo Jones', aunque soy perfectamente consciente de que no soy el público objetivo. Me alegro de su triunfo por lo que representa para la animación española, pero Tadeo y yo no terminamos de encajar. Aún así, 'La lámpara maravillosa' me ha sorprendido para bien en muchos aspectos, porque creo que se nota la madurez de la franquicia y los personajes, y es una película que se nota que ha sido hecha con muchísimo corazón.

A pesar de que era un tanto reticente al cambio de tener a Tadeo y Sara como padres, la familia y su amor por Oli es el gran motor impulsor de la película. Y no solo del trío en sí, sino de toda la tropa que han ido acumulando a lo largo de las anteriores entregas, con Momia, Ramona y los animalillos secuaces a remolque, que han formado un núcleo familiar poco convencional en el que al final todo el mundo es necesario.

Es cierto que en ocasiones la cantidad de personajes con los que juega 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' llega a saturar. Un error inevitable que ya hemos visto en otras sagas como 'Hotel Transilvania', porque parece que nos da miedo perder personajes y todos necesitan su momentito de lucirse a costa de sacrificar más desarrollo para los protagonistas. Especialmente para Tadeo, que aunque lleva de maravilla el papel de padre a ratos parece un personaje secundario en su propia película.

Pero, como en las anteriores entregas, la película de Enrique Gato sale de sobra a flote gracias al talento de sus actores de voz. Porque donde quizás pueda flojear más el guion, ahí están Oscar Barberán, Michelle Jenner, Luis Posada y Ana Esther Alborg para recoger el testigo, tirar con todo y conseguir que te preocupes genuinamente de sus personajes.

Aunque sigue teniendo su particular humor (y alguna pullita a la IA y las nuevas tecnologías), lo nuevo de 'Tadeo Jones' apuesta del todo por la aventura y el factor emocional. Y la verdad es que sienta genial a la saga, que parece que va perdiendo la vergüenza a desmarcarse de sus orígenes para marcar su propio ritmo más allá de ser un refrito de Indiana Jones, Lara Croft y otras aventuras de arqueólogos todoterreno.

'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' sale sorprendentemente bien a flote, con una aventura divertida que nos lleva de un lado al otro del globo, llena de guiños y cameos históricos bastante majos y unas cuantas sorpresitas al apostar más por la fantasía y la magia. Como película familiar, está destinada a reventar la taquilla, aunque se nota que Tadeo está creciendo por el buen camino.

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