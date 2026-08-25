Matthew McConaughey y Woody Harrelson se reúnen por primera vez tras 'True Detective' en el tráiler de 'Brothers', su comedia para Apple TV

Doce años después de haberles visto en la aclamada hasta el extremo primera temporada de 'True Detective', Matthew McConaughey y Woody Harrelson se reúnen por primera vez en una nueva serie. Con fecha de estreno programada para el 23 de septiembre, Apple TV acaba de desvelar el tráiler de 'Brothers'.

Compuesta por ocho episodios, la comedia presenta a unas versiones ficcionalizadas de los actores como grandes amigos que descubren un secreto que hará tambalear su amistad: probablemente sean hermanos. Mientras uno pone el rancho patas arriba para descubrir la verdad, el otro se encuentra en plena crisis de identidad en lo que se labra una carrera política.

Hermanados

Así lo describe la sinopsis oficial:

«Cuando la boda de la hija de Woody se anula, este reúne a toda la familia y se dirige a Austin para pasar una temporada en el rancho de Matthew. Pero lo que comenzó como una escapada sanadora se arruina cuando la madre de Matthew, Ma Mac (interpretada por Holland Taylor), confiesa accidentalmente el secreto: que los dos amigos podrían ser, en realidad, hermanos. Mientras Woody pone el rancho patas arriba para descubrir la verdad, Matthew se encuentra a sí mismo inmerso en una crisis de identidad muy diferente: la posibilidad de presentarse al cargo de Gobernador de Texas.»

Junto a McConaughey y Harrelson, el reparto de 'Brothers' cuenta con Holland Taylor, Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan y Oona Yaffe, entre otros.

Lee Eisenberg, responsable de 'Jury Duty', es el creador de la serie que cuenta con Trent O'Donnell ('Colin de cuentas') como director del episodio piloto de un proyecto que, aseguran, gira en torno a la «amistad, familia, fama y la incierta línea que separa el mito de la realidad».

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