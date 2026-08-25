La famosa sintonía de 'Futurama' no sólo es muy guay. Su historia conecta música de vanguardia, los Beatles y la cultura DJ

El regreso de la serie 'Futurama', incluso aunque no sea del todo satisfactorio para algunos fans, proporcionó una sensación de confort y alegría por volver a ver personajes tan memorables y por poder disfrutar de nuevo de esa secuencia de cabecera. Una introducción que siempre te pone en perfecta situación con su tono futurista y juguetón, con esa música perfectamente diseñada para vender la serie animada creada por Matt Groening y David X. Cohen.

La melodía de esta sintonía no sólo es muy guay y divertida, perfecta para una comedia futurista, sino que tiene unos apasionantes orígenes.

Christopher Tyng, compositor de esta música de cabecera, la realizó como una variación de un tema más antiguo y con fascinantes ramificaciones en la historia de la música. Más que homenaje, lo suyo es toda una interpretación de un tema mucho más antiguo, llamado 'Psyche Rock'.

Una melodía con historia

La pieza original fue compuesta por el francés Pierre Henry, considerado un pionero de la música concreta y de la electroacústica. Su carácter experimental le llevaba a probar diferentes tecnologías y sistemas de grabación o cintas con las que elaborar nuevos tipos de música sinfónica, casi psicodélica.

Aprovechando estas grabadoras de cinta, Henry podía grabar diferentes pistas sonidos por separado, escapándose a la naturaleza para recoger sonidos de campo que luego trataría en casa para ir generando nuevas melodías.

Con este proceso elaboró fundamentos que siguen muy presentes hasta nuestros días, no sólo por la música concreta sino por la vanguardia que poco después supondría la música electrónica, experta en tratar sonidos distintos para crear nuevas melodías, ritmos o experimentaciones. Estas técnicas, presentes en 'Psyche Rock', son pilar fundamental también para la técnica del sample, sobre la que se sostiene no sólo la electrónica, sino la cultura DJ o el género del hip hop.

Pero antes de llegar a esas vanguardias que se volverían cruciales en la evolución de la cultura pop, 'Psyche Rock' tuvo también una influencia estructural en grupos de rock y pop contemporáneos.

La pieza, editada por Henry junto a Michel Colombier en 1967 como parte del ballet 'Messe pour le temps présent', establece fundamentos que luego aplicaron The Beatles en piezas más experimentales como 'Revolution 9', donde el tratamiento de los sonidos desde la producción sigue patrones de la música concreta.

A partir de ahí, una bola de nieve que cambia de manera sísmica parte de la historia de la música. Mismamente la cultura DJ no sería la misma sin la técnica del sample, originada por piezas como 'Psyche Rock'. Tan claro lo tienen los propios músicos de la escena que en 1997 se publicó un CD (casi un MaxiSingle) con remixes realizados por Fatboy Slim y William Orbit, dos productores británicos prominentes en aquel momento.

Este lanzamiento reivindicó el papel de la pieza de Henry y Colombier, y probablemente dio el primer paso para que Tyng realizase su variación en forma de la sintonía de cabecera de 'Futurama', estrenada sólo un par de años después. Actualmente, la popular serie animada de ciencia ficción puede verse en Disney+.

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