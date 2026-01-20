"Quería pegar a este hijo de puta en la cara". Woody Harrelson no soportaba la manera de actuar de Matthew McConaughey durante el rodaje de 'True Detective'

Konstantin Stanislavski era un actor ruso que no habría pasado a la historia si no fuera porque, durante los ensayos de la obra teatral Un mes en el campo, en 1909, decidió introducir un sistema que había inventado y que revolucionaría el mundo de la actuación. En 1912, ya era el método oficial de ensayos en el teatro de Moscú, y poco a poco se fue expandiendo por el mundo. Al fin y al cabo, desde Nicolas Cage hasta Jim Carrey, medio Hollywood ha adoptado el método Stanislavski como la única manera de llegar hasta la verdad.
El método puñetazo-en-la-caraski
Sin embargo, no todo el mundo es fanático del método y de cómo los actores se convierten todo el rato en sus personajes. Es el caso de Woody Harrelson, que en el podcast 'Where everybody knows your name' ha recordado cómo quería agredir a Matthew McConaughey durante el rodaje de 'True Detective' por su elección interpretativa: "Es de método. Cuando estábamos rodando, era Rust Cohle. Hubo tantas veces que quería pegar a este hijo de puta en la cara. Estaba tan cabreado con él porque estaba dentro de personaje". Sin embargo, McConaughey lo ve de otra manera.
Estamos sentados ahí. Estamos a punto de empezar a rodar y estamos ensayando. Yo estoy interpretando al estoico Rust Cohle. Woody me dice: "Oye, tío, tengo que hablar contigo de algo. Tal y como trabajamos tú y yo, McConaughey, yo te paso el balón, tú me lo devuelves y yo te lo vuelvo a pasar. Jugamos al voleibol, jugamos... Tío, así somos. Es dramático, pero también es comedia".
Harrelson continúa la anécdota afirmando: "Recuerdo decirle antes de empezar a rodar 'Tío, la gente espera reírse con nosotros. Tenemos que bromear un poco'. Y él suelta 'Mhm'. Estaba esperando que dijera 'Sí, totalmente, no, en absoluto', pero simplemente se puso 'Mhm, sí'". Tuvo que ser un rodaje para ver, vaya.
